Bejelentette a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia, hogy a titokzatos főszponzora – amelyről először augusztus 7-én tett említést, s azt ígérte szeptemberben jelenti be, hogy milyen szervezet az –, a Pécsi Tudomány Egyetem. Persze erre utaló jelek már bőven voltak, hiszen a kosárlabda-szövetség versenykiírásában is NKA Universitas Pécs néven szerepelt az NB I.-es férfi- és női kosárlabdacsapat is, illetve a felkészülési programot is ezzel a csapatnévvel közölte a sportegyesület, hivatalosan azonban nem erősítette meg ezt.

A Pécsi Tudományegyetem és a Nemzeti Kosárlabda Akadémia között hosszú évek óta eredményesen működő, szerteágazó kapcsolatot emelt még magasabb szintre a közelmúltban megkötött együttműködési megállapodás. A stratégiai partnerek között nyolc területen alakultak ki az elmúlt időszakban szoros kapcsolódási pontok. Ezek közül az egyik legfontosabb, az élsportot is közvetlenül érintő terület az a fajta életpályamodell kialakítása, működtetése, amelynek köszönhetően a Nemzeti Kosárlabda Akadémia utánpótlásából kikerülő, a felnőtt csapatokban szerepet kapó játékosok egyetemi tanulmányaikat a PTE-n folytathatják – ehhez mindkét intézmény megad minden támogatást. Az NKA Pécs férfi csapatában, amely az előző szezonban megnyerte az NB I. B Piros csoportot, s ezzel feljutott az első osztályba, tizenhárom olyan kosaras szerepelt, akik a pécsi egyetem hallgatói, és a női együttesben is sokan tanultak/tanulnak tovább a PTE-n, köztük például a nyáron külföldre igazolt felnőtt válogatott játékosok, Kiss Virág és Wentzel Nóra is, jelezték a most kiadott közleményben.

– A Pécsi Tudományegyetem és a két pécsi felnőtt kosárlabdacsapat együttműködése nem kísérlet, a világon nagyon sok helyen kapcsolódik szorosan össze egy felsőoktatási intézmény az élsporttal – fogalmazott dr. habil. Rátgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója. – Az egyetem a korábbiakban is jelen volt támogatóként a női együttesnél, ezt, valamint a további területeken jól működő kapcsolatokat emeltük most magasabb szintre ezzel a megállapodással. Bízunk benne, hogy hosszú távon, mindkét fél számára eredményesen működünk együtt, és a Pécsi Tudományegyetem által biztosított anyagi támogatással és szürkeállománnyal, valamint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia által kínált, nemzetközi léptékkel is egyedülálló lehetőségekkel még feljebb tudjuk emelni, még magasabb polcra tudjuk tenni a pécsi férfi és női kosárlabdázást. Emellett hisszük, hogy ez a megállapodás, az, hogy Magyarország legrégebbi egyeteme mellénk állt, olyan vonzerőt jelent a helyi, de akár a távolabbi gazdasági szereplők számára is, hogy további támogatókat csábít hozzánk.

Persze a női csapat már eddig is ezer szállal kötődött az egyetemhez, hiszen a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubként csatlakozott az akadémián folyó munkához, most valójában a férficsapat esetében erősödik meg a kapcsolat.

– A Pécsi Tudományegyetemen kiemelt stratégiai cél a sport támogatása, ami minden szinten tetten érhető – mondta Betlehem József, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese a megállapodás kapcsán. – Az egyetemen dolgozó egészségügyi szakemberek tudása, tapasztalata nyilván hatalmas érték lehet egy-egy klub számára, mint ahogy sportolni vágyó hallgatóinknak is nagy lehetőség, ha az értékes diploma megszerzéséhez vezető út során helyben, Pécsett edzhetnek, játszhatnak magas színvonalon. Ez a fajta szimbiózis abszolút win-win helyzetet eredményez, és büszkék vagyunk rá, hogy az NKA Universitas Pécs öregbíti az egyetem hírnevét, mind a női, mind a férfi élvonalbeli mezőnyben.