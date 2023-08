Triatlon Utánpótlás és Váltó Országos Bajnokságot és Sprint Távú Amatőr Kupát rendez hétvégén a szövetség elnökségének döntése értelmében a PSN Zrt. Tüskésréten. Épp emiatt a közlekedőknek útlezárásokra, a tömegközlekedést igénybe vevőknek menetrendváltozásokra kell számítania.

Szombaton 8.50 és 19.00 között, valamint vasárnap 8.50 és 15.00 között, a futamok idejére a rendőrség teljes szélességben lezárja a Faiskola utcát a Nagyárpádi úttól a Central Wakeboard Parkig, illetve a Nagyárpádi utat az Interspar gazdasági bejáratától a Kemény Zsigmond utca torkolatáig, valamint a Kemény Zsigmond utcát a Nagyárpádi úttól a BKN Metál Kft. telephelyéig.

Az érintett útszakaszokra csak a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek és a verseny biztosításában részt vevők hajthatnak be. Emiatt időszakosan nem lesz megközelíthető a Pécsi Köztemető autós bejárata, a környékbeli kereskedelmi egységek parkolói és a magáningatlanok sem. Az erre közlekedő városi autóbuszok is más útvonalon közlekednek majd. A 42-es járatoknál kimarad az Interspar, Temető keleti kapu, Csárda, Községhatár megálló is.