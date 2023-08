Óriási gólt akasztott Svedjuk Alex, a PMFC védője a Siófok elleni NB II.-es labdarúgó mérkőzésen. Egy rossz felszabadítás után előbb igazított egyet a labdán, majd 19 méterről kegyetlenül felvarrta a labdát a bal felsőbe. Erre emlékezett vissza a klub honlapján.

– Először azt hittem, hogy Harsányi adta a gólpasszt, de a meccs után visszanéztem a felvételt és számomra is kiderült, hogy az ellenfél játékosának felszabadítási kísérlete nyomán került elém a labda – idézte fel. – Az edzőnk kérése, hogy a támadásokkal a védelem is lépjen fel, ezzel meggátolva egy esetleges kontrát. Pont középre jött a játékszer, az átvétel után pedig nem gondoltam túl, kinéztem a bal felsőt, és ellőttem a labdát. Jó érzés volt ismét gólt szerezni, ami valóban hasonlított a szombathelyihez, külön öröm, hogy ez most győzelmet ért.