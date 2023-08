Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője: – A Szolnok jobb csapat, de 10-8-nál volt esélyünk. Sajnos, Kolozsi is megsérült, így örültem, hogy teljes csapattal be tudtuk fejezni a mérkőzést. Összegzésül annyit tudok mondani, hogy az egész mezőny legfiatalabb csapata voltunk. Mi tanulásnak és bajnoki felkészülésnek szántuk ezt a kupasorozatot. Meccsről-meccsre javultunk, fejlődött a játékunk, és sok gólt is lőttünk. Amit nagyon sajnálok, hogy nem sikerült mérkőzést nyernünk. Több mint két hetünk van a bajnoki rajtig, szeptember 13-án, éppen a Vasassal kezdünk hazai medencében. Nehéz a sorsolásunk, de a kupatapasztalatok felhasználásával készülünk, javítjuk a hibákat, és a nagyon kiegyenlített mezőny minden találkozójára nagyon odafigyelünk majd.