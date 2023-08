Igencsak eseménydúsan alakult a 2023/24-es AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság nyitánya, még akkor is, ha csak három mérkőzést rendeztek meg a hétvégén, na meg a nagy meleg is megnehezítette a labdarúgócsapatok dolgát. A pályára lépő spílerek így is kitették a szívüket, lelküket, így nem volt egyszerű feladatunk a hétvége válogatottjának összeállításakor.

A pécsi derbi nagy taktikai csatát hozott, de csak egy találat esett. A tizennyolc esztendős Orbán Kolos a gólja mellett a mezőnyben is remek munkát végzett, így az ő helye egy percig sem volt kérdés. Csapattársai közül Kása Kolos és Laki János is gyakorlatilag tökéletesen muzsikált, de Győri Márk védéseire is hatalmas szükség volt.

Mindeközben Siklóson hatgólos őrületet láthatott a publikum: a Komló viszonylag korán vezetést szerzett, amire húsz perc után válaszolt Könyvásó révén a házigazda, de a félidő előtt mindkét együttes betalált még, így nagyon izgalmas második játékrészt lehetett várni. Kozma Roland előnyhöz juttatta a 68. percben a Siklóst, de a 93. minutumban érkezett Városi Viktor, sőt, utána még meccslabdája is volt Nagy Gábor legénységének, de a döntetlen ezúttal igazságosnak mondható. Hazai oldalon Bíró Ferenc szerint Ndjodo Edouard, Könyvásó Lóránt, valamint Pólics Áron alkotott marandaót, míg a másik oldalon Városi Viktort illeti dicséret.

A vasárnapi játéknapon egyetlen találkozót rendeztek, de a kilátogató szurkolók igazi gólfesztiválban részesültek. Tíz gólt láthattak a drukkerek, a meccs embere pedig egyértelműen az új igazolás, a mesterhármast jegyző Gellén Dávid lett. Kétszer ugyan mattolt a Nagykozár a Villány ellen, de Bischof Gergő és Csernyánszky Olivér mindvégig remekül állta a sarat, így győzelemmel kezdett a bajnokaspiráns.