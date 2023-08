A hétvégén már öt olyan labdarúgócsapat is tétmeccsen bizonyíthat a MOL Magyar Kupa keretein belül, amely a 2023/24-es idényben még nem lépett pályára. Mindenesetre sokat az első bajnokira sem kell várni, ugyanis kezd körvonalazódni a közelgő szezon menetrendje.

Szokás szerint a Baranya Vármegyei Kupa küzdelmei vezetik majd fel a pontvadászatot augusztus 19-én, – melybe valamennyi, a Baranya vármegyei bajnokságban szereplő felnőttcsapatnak (kivéve tartalékcsapatok) részvételi kötelezettsége van – majd tervezetten egy héttel később már a bajnokságban bizonyíthatnak majd a Vármegyei I., illetve Vármegyei II.-es együttesek.

Jócskán van változás, a tavalyi idényhez képest, ugyanis a Vármegyei I. osztályban a tizennégy csapat helyett csupán nyolc klub száll majd harcba a bajnoki aranyéremért. A Villány és a Bóly nagy esélyekkel indul, a Komló új igazolásaira támaszkodva érhet el szép sikereket, a Nagykozár az egységében hihet, a PVSK és a PTE PEAC II. fiataljaiban bízhat, míg a Siklósnak az újdonsült vezetőedzője, Bíró Ferenc lehet az egyik nagy ereje. Továbbá ott van a Lovászhetény és a Pécsvárad kooperálása, akik Lovászhetény-Pécsvárad KFT néven küzdenek majd a végső sikerért. A hírek szerint a pécsváradi mag nagy része megmaradt, a tavalyi lovászhetényi együttesből pedig Kovács Attila, Mészáros Tibor, Szaniszló Márk, Rácz Ervin, valamint Pregitzer Péter lehet majd Varga László segítségére.

A nyolc brigád négy körben találkozik majd egymással, így nagyon izgalmas, kiélezett csatákat várhatóak már az őszi idény során is, ami a tervek szerint november 26-ig tart. Egy héttel tovább lehet izgulni egy osztállyal lejjebb, ahol sokkal népesebb a mezőny. A címvédő Ócsárd nem vállalt a feljutást, így természetesen a bajnokság legfőbb esélyese Sütő László legénysége. Mindenesetre a Himesháza, a Beremend, a Kétújfalu, a Sellye, a Harkány, a Töttös és a Szederkény is odaérhet még a dobogó legfelső fokára. Továbbá a Somberek, a Lánycsók, a PTE-PEAC III., a Komló II., a Szajk, a Véménd, valamint a Boda-Diana SE is komoly fejtörést okozhat az ellenfeleknek.

A Vármegyei III. osztály csapatai ezúttal is három csoportban küzdhetnek majd meg egymással. Összesen harmincöt együttes áll majd rajthoz szeptember 2-án, majd november 12-én zárul az őszi pontvadászat. Az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatósága augusztus 10-én, szerdán 16.30-kor tartja meg a bajnokság előtti Liga-és Küldöttválasztó értekezletét a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. Az eseményen megtörténik a küldöttválasztás, továbbá terítékre kerül a bajnokságok indításával kapcsolatos tájékoztatás, valamint a sorsolás tervezetek óra-perces egyeztetése.