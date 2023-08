Szentlőrincen nem fukarkodtak a gólokkal a csapatok. Rétyi szerzett vezetést a piros-feketéknek a Gárdony-Agárddal szemben, de a vendégek a szünetre egyenlítettek. A folytatásban aztán Grabant büntetője akadt be, s Havas is betalált, amire csak Bozainak volt válasza, így a három pont a fordulatokat követően is Baranyában maradtak.

Szentlőrinc–Gárdony-Agárd 3–2 (1–1)

Labdarúgó NB III., 5. forduló.

Szentlőrinc: Héninger – Miklós, Keresztes, Havas, Kiss-Szemán – Medgyesi, Kesztyűs M. (Tamás L., 66.) – Grabant (Németh M., 72.), Múcska (Szabó Z., 82.), Rétyi – Kiss K. Edző: Pichler Gábor.

Gólszerzők: Rétyi (18.), Grabant (59. – büntetőből), Havas (67), ill. Usakov (40.), Bozai (72.).