Egy igazán jó mérkőzésélményhez nem mindig kell, hogy a pályán megváltsák a világot a sportolók, sokszor elég az is, ha a szurkolók fantasztikussá varázsolják a hangulatot. Kérdezzük csak meg az amerikai baseball vagy az általuk futballnak nevezett játék fanatikusait.

Szerencsére nem kell csak az ő véleményükre hagyatkoznunk, hiszen rengeteg esetben a baranyai szurkolótáborok nem egy vagy két polccal tettek magasabbra egy-egy mérkőzést, hanem egyenesen a szekrény tetejére helyezték.

Az előző idényben még Sport36-Komló néven versenyző NB I.-es férfikézilabda-csapat ultrái mindig is a legjobbak közé tartoznak, de még ők is elő tudtak rukkolni igazán különleges hangulatú meccsel az együttes jubileumán. Az NKA Pécs és a PVSK közti NB I. B-s kosárlabda finálék során lehet sokszor még a laikusok sem mondták volna meg, hogy nem a két legnagyobb táborral rendelkező gárda összecsapásait nézi, de talán még erre is rá tudnak tenni.