Nem úgy kezdődött a PTE-PEAC számára az NB III. idei kiírása, ahogyan arról álmodott. Az újonc Mohács kapuját nem tudta bevenni, igaz, saját hálóját is érintetlenül őrizte. Mégis, egy rivális ellen veszített el két pontot. A javítási lehetőség azonban máris itt van egy másik olyan együttessel szemben, amellyel fej fej mellett harcolhatnak majd a pozíciókért a pontvadászat hátralévő szakaszában. Ráadásul a Kaposvár extrán motivált lehet a baranyai túrája előtt, hiszen az első fordulóban a Szentlőrinc ütötte ki. Az biztos, hogy a pécsiek számára ez egy újabb olyan összecsapás lesz, amire a végelszámolásnál jó szájízzel szeretnének visszatekinteni.

A Szentlőrinc SE új formációban, tétmeccsen most mutatkozhat majd be hazai pályán, a szintén győzelemmel rajtoló Érd látogat majd hozzá, hogy megvívjon a pontokért. Pichler Gábor öltözőjében az első fordulóban szerzett 4–0-s sikert követően remek a hangulat, önbizalomtól duzzadnak a játékosok, így jó esélyekkel indulnak a Fehérvár II.-t legyőző rivális ellen. Másfelől, ez is egy olyan találkozó lesz, ha a bajnoki címről álmodik a gárda, amit meg kell nyerni.

Érdekesség, hogy a Lőrinc és az Érd esetében is az utolsó fél óra hozott három gólt. Ugyan a piros-feketék Rétyi találatával már a 32. percben megszerezték a vezetést, Németh Márk a 63.-ban, a frissen aláíró Kiss Krisztián a 64.-ben, végül ismét Rétyi a 74.-ben talált be. A soros ellenfél az 1. forduló 63. percében szerzett vezetést, amire Kovács Bence válaszolt a 79.-ben, végül Pál Szabolcs a 88.-ban szerezte a győztes gólt a zöld-fehéreknek.

Persze ismét mondhatjuk, az első forduló eredményeiből még kár lenne bármilyen következtetést levonni, hiszen egy-két hónapnak is el kell telnie, amire igazán láthatóvá válnak az erőviszonyok, valószínűleg azt mégis kijelenthetjük, Kesztyűs Mátéék jó eséllyel harcolhatnak majd a bajnoki címért. Ezt azonban már az is jól mutatta, hogy az NB II.-es keretből sokan döntöttek úgy, hogy ebben az idényben segíteni akarnak a csapatnak visszajutni korábbi küzdelmei színterére.

A Mohács a Gárdony-Agárd otthonába látogat a hét közben. Az ellenfél az első fordulóban szintén ikszelt, méghozzá a Dunaújváros otthonában ért el 1–1-et. Ott Balogh Márk révén már a 12. percben gólt szereztek, igaz, erre a 20.-ban már válaszolt is Tapiska. Ha a mohácsiak tudják tartani a masszív védekezésüket, s élnek a helyzeteikkel, ez egy olyan találkozó lesz, amelyen megszerezhetik első sikerüket a feljutást követően, hiszen a rivális is az előző évben még a vármegyei I. osztályban szerepelt. A Gárdony-Agárd Fejér vármegyében lett az első 26 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 verséggel.

A szerdai program: PTE-PEAC–Kaposvár, Szentlőrinc SE–Érd, Gárdony-Agárd–Mohácsi TE 1888, Szekszárd–Bonyhád-Majos, Paks II.–MTK Budapest II., Nagykanizsa–Iváncsa, Dunaföldvár–Dunaújváros, Fehérvár II.–Ferencváros II. (mind 17.30).