A magyar paraúszók tovább növelték az érmek számát a manchesteri paraúszó világbajnokság hatodik versenynapján, köszönhetően Papp Bianka és Száraz Evelin remeklésének.

A szigetvári születésű paralimpiai bajnok Pap Bianka két napos pihenő után tért vissza a medencébe, ráadásul nem is akárhogy. Száz méteres gyorsúszásban gyújtotta be a rakétákat, 1:01.13-as időeredménye pedig bronzérmet ért. Elsőként a kanadai Aurelie Rivard (59.97), másodiként a kolumbiai Maria Paula Barrera Zapata (1:00.98) végzett. A tavalyi világbajnokság legsikeresebb magyar sportolója korábban 200 méteres vegyesúszásban és 400 méteres gyorsúszásban is egy-egy aranyérmet is szerzett.

A játéknapról a másik vb-érmet Száraz Evelin szállította, aki 100 méteres mellúszásban jeleskedett. Harmadikként ért célba a brit Maisie Summers-Newton, valamint a hongkongi Cheuk Yan Ng mögött.

A PSN Zrt. kiválósága, Konkoly Zsófia is a legjobbak között úszhatott száz méteres hátúszásban. Hetedik hellyel zárta a nívós tornát, de korábban 200 méter vegyesen megvédte vb-címét, míg 100 méter pillangóban a dobogó második fokára állhatott.

Ezen a napon tette magát utoljára próbára Adámi Zsanett és Iván Bence, de egyikük sem jutott döntőbe. Pap Bianka még tovább gyarapíthatja sikerei számát, hiszen a száz méteres hátúszás előfutamát magabiztosan megnyerte.