A szerdai müncheni sorsoláson kiderült, hogy az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata török, olasz és horvát ellenfelekkel is megmérkőzik majd az ősz során a FIBA Európa Kupa keretein belül.

Az olasz Umana Reyer Venezia csapatában egy igazán patinás, meghatározó tudású vetélytársra lehet számítani, ugyanis a tavalyi Európa Kupa sorozatban egészen az elődöntőig jutott. Nem lesz könnyű dolga Jovan Gorec alakulatának a több amerikai játékossal erősítő török Bursa Uludag Basketbol ellen sem. Továbbá a negyedik kalapból a horvát ZKK Ragusa Dubrovnik csapatát sorsolták a csoportba.

Jovan Gorec, a PEAC trénere: – Tavaly egy jó Európa Kupa szezonunk volt azzal, hogy a legjobb tizenhat közé jutottunk. Reményeink szerint idén is egy hasonló idényünk lesz és esetleg egy lépéssel tovább is tudunk menni. Még nagyon a szezon elején vagyunk, most kezdtük el az edzéseket, és még nem is dolgozunk teljes kerettel, folyamatban van a csapatépítés, így természetesen ilyenkor még nehéz is reális célokat meghatározni. Van pár információnk az ellenfeleinkről, de még ezután fogjuk tudni feltérképezni őket. Annyit lehet már tudni, hogy a Bursa személyében a legerősebb csapatot fogtuk ki a harmadik kalapból, úgy néz ki, hogy hat külföldivel fognak felállni. A Velence egy mindig is nagyon erős csapat, tavaly elég messzire eljutottak az Európa Kupában. A Dubrovnikról sokat nem tudunk, de ők is kellemetlen ellenfelek lehetnek. De számunkra a legfontosabb az, hogy a mi csapatunk hogyan lesz kész, miként fogunk tudni felkészülni. Reményeink szerint egy jó alapozásunk, felkészülésünk lesz, és a legjobbunkat fogjuk tudni nyújtani. Szeretnénk tovább öregbíteni a klub, a Rátgéber Akadémia és a város hírnevét egy jó Európa Kupa szezonnal.