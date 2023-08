Nem tétlenkedhetett ezen a nyáron a Kozármisleny KA vezetése, hiszen az élvonalba jutó női kézilabdacsapatnak nem csak a keretét és stábját kellett megerősítenie, bővítenie az új, nehezebb kihívásokra, de stabil anyagi hátteret is teremtenie kellett.

Ennek a jegyében több új támogatót is talált, de nem állt le a továbbiak keresésével, s az elmúlt egy hétben két szponzort is bejelentett. Egyfelől a mislenyi Kovács Cukrászda állt be a gárda mögé, hogy még édesebbé tegye majd a klub sikereit. Az egyesület felé Kovács Gábor jelezte, hogy van egy ötlete, amit szeretne véghezvinni, s ebben a klub is partner volt. Az első hazai meccs­re egy közös meglepetést is kitaláltak a szurkolók számára, amelyre szeptember 2-án 18 órától kerül majd sor. Akkor a Vácot fogadják Policsék.

Mellettük az A-Z Autókozmetika is úgy döntött, hogy beszáll a buliba, s igyekszik segíteni, hogy a Kozármisleny KA teljesíthesse céljait, vagy akár még magasabbra tekintgethessen.

Most már szinte csak a játékosoknak kell kitenniük mindent a pályára.