A hétvégén ismét megtelnek élettel a legalacsonyabb osztályban szereplő labdarúgócsapatoknak pályái, ugyanis kezdődik a 2023/24-es Baranya Vármegyei III.-as pontvadászat.

A Czibulka-csoportban az összes induló együttes pályára lép, sőt, Újpetrén egy ünnepségre is sor kerül. A bajnoki mérkőzés félidejében, valamint a találkozó után is lesz egy kisebb megemlékezés, ugyanis az Újpetre negyven éve (1983/84) nyerte meg a Megyei I.-es bajnokságot. Az évforduló apropójából a szünetben egy kis emléket adnak át az akkori csapat tagjainak, a lefújást követően pedig tombola és tizenegyesrúgó versenyt is rendeznek, majd vacsorával zárják a jeles alkalmat.

A Csík-csoportban csupán három mérkőzést rendeznek meg ezen a hétvégén az első fordulóból, de remélhetőleg mindhárom párharc tartogat izgalmakat. Egy biztos: a Gyód a Baranya Vármegyei Kupában is remekelt, úgyhogy nem lenne meglepő, ha sikerrel venné az első akadályt az alakulat.

Czibulka-csoport (12 csapat), 1. forduló

Szeptember 2., szombat, 13.30

Hosszúhetényi Sport KFT–Orfűi KSE

Szeptember 2., szombat, 17.00

Mágocs VSK–Sásd VSK

Szeptember 3., vasárnap, 17.00

Bányász TC SE–MUSE Szászvár, ESE Hidas–Olasz Község 2022 SE, Újpetre KSE–Szalánta Hunyadi SE, Egerág SE–Bogád-Pogány SE

Csík-csoport (12 csapat), 1. forduló

Szeptember 3., vasárnap, 17.00

BFA Szigetvár–Mozsgói SE, Gyód SK–Szabadszentkirály MGZRT SE, Baksai SE–Vajszlói KSK

Dárdai-csoport (11 csapat), 1. forduló

Szeptember 2., szombat, 17.00

DSE 2020–Palotabozsok SE

Szeptember 3., vasárnap, 17.00

Borjád VTC II.–Lippói KSE, Magyarbóly SE–Kölked SE, Báta KSE–Geresdlak Dózsa SE, Görcsönydoboka IKSE–Babarc BSE II.