Képviselte magát a XV. Németh Pál Emléknapon és a Magyra Utánpótlás Ligán is a PVSK atlétika szakosztálya. Előbbi megmérettetésen, Szombathelyen Varga Zsolt Csaba versenyzett a súlylökők között, s a dobogó alsó fokára ért fel.

Tatabányán a futók álltak rajthoz, s eredményesen tették ezt, hiszen az 1500 méter síkfutás végén Fritz László szakította át a célszalagot, s Fritz Tamás is felállhatott a dobogóra. Tamás a 3000 méteres akadályfutásban is elindult, s ott egy ezüstöt is összehozott korábbi bronza mellé. Felkészítőjük, Freier Balázs legnagyobb örömére.

Mindeközben Plisz Balázst meghívták az Európa-bajnokságra készülő U20-as válogatott 4x400 méteres váltójába.

A PVSK eredményei

XV. Németh Pál Emléknap

Férfi súlylökés: 3. Varga Zsolt Csaba (14.72 méter).

Magyar Utánpótlás Liga

Férfi 1500 méter síkfutás: 1. Fritz László (4:11.67), 3. Fritz Tamás (4:20.81).

Férfi 3000 méter akadályfutás: 2. Fritz Tamás (10:32.26).