Augusztus 26., szombat, 17.30

PTE PEAC II.–PVSK

Az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei labdarúgás szerelmesi számára jobban nem is alakulhatott volna a sorsolás, ugyanis egy pécsi rangadó vezeti fel a 2023/24-es pontvadászatot.

A két csapat szurkolói kissé már unhatják is egymást, hiszen a nyári felkészülési időszak alatt már többször is teszteltek egymás ellen, de egy tétmeccsen gyaníthatóan nem fognak majd úgy óvatoskodni, mint az elmúlt hónapokban.

A hazai pálya előnye, illetve a jelenleg nagyobb játékosállomány miatt valamivel talán esélyesebbnek számít a PTE PEAC II., de Schne­ider Gábor fiataljait szerencsére nem úgy ismerjük, mint akik feltett kézzel szállnának harcba. A nagy kérdés, hogy a PVSK beugrói miként tudják majd pótolni a sérülteket és a betegeket, és mennyire sikerül megbontani a csapat­építés fázisában lévő házigazdát.

Egy biztos: egy végletekig kiélezett találkozóra lehet számítani, ahol a váratlan húzások aranyat érhetnek.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – A tervezett öthetes felkészülésünket sikeresen elvégeztük, jól dolgoztak az edzéseken a srácok. Ahogy a tavalyi idényben, úgy idén is inkább a játékosok kinevelésére fókuszálunk, nem pedig a helyezésekre. Jelenleg a csapatépítés fázisában vagyunk, hiszen ragyogóan összeállt a keret, még annak ellenére is, hogy a tavaszi alapcsapatunkból öten távoztak. Ugyanakkor örömmel töltött el, hogy két játékos bekerült az NB III.-as együttesbe. Helyükre kizárólag fiatalokat igazoltunk, illetve hoztunk fel a saját utánpótlásunkból. Az idei szezon a nyolc alakulat miatt egy kicsit más lesz, ám ez a létszámcsökkenés szerintem emeli majd a színvonalat, ezáltal egyetlen hétvégén sem lesz lefutott mérkőzés. A hétvégi ellenfelünk hozzánk hasonló játékerőt képvisel, így véleményem szerint nüanszok dönthetnek majd a pécsi rangadón.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Van egy kis déjá vu érzésem, hiszen az elmúlt időszakban épp eleget játszottunk a hétvégi ellenfelünk ellen. A nyári felkészülési időszakban ugyanis kétszer is találkoztunk a PTE PEAC II. csapatával, az összecsapások pedig váltakozó szerencsével zárultak. Nem titok, rengeteg problémánk van. Gyakorlatilag fél csapatra való játékos hiányzik betegségek és sérülések miatt, úgyhogy nem tudunk teljes kerettel odamenni, de ez csak egy állapot, ezzel a helyzettel meg kell küzdenünk. Mindenesetre egy igazi rangadóról beszélünk, a PTE PEAC II. elleni találkozó pedig mindig egy kiemelt mérkőzés a mi életünkben, úgyhogy reméljük, hogy sikeresek leszünk.

Siklós–Komló

A Siklós hatalmas megújuláson esett át a szünetben: Bíró Ferencet nevezték ki ugyanis az együttes élére, valamint játékosmozgásból sem volt hiány.

A drukkerek már biztathatták kedvenceiket az idei kiírásban, ugyanis a siklósi klub a MOL Magyar Kupa keretein belül már pályára léphetett a Nagybajom otthonában.

Igaz, a baranyai brigád akkor ott alulmaradt (2–1), de az jól látszott, hogy már most jelentősen előrelépett az alakulat a tavalyi évhez képest. A nagy akarás kelleni is fog, hiszen a Komló mindig egy kellemetlen ellenfél.

Nagy Gábor igyekezte egyben tartani a keretet, ráadásul remekül igazolt a csapat. Mindez nem csoda, hiszen a komlói gárda szeretné a legutóbbi hatodik helyet felülmúlni. Főleg úgy, hogy (miként lapunkban is megírtuk) már csak nyolc együttes van a mezőnyben. Abban pedig egészen biztosak lehetünk mindannyian, hogy ezen a találkozón tűzbe megy majd mindkét csapat a jó rajt érdekében.

Augusztus 27., vasárnap, 17.30

Nagykozár–Villány

Az ötödik fordulóból előrehozott meccsnek köszönhetően mérkőzik meg egymással a két együttes vasárnap. A Nagykozár az elmúlt idényben újoncként mindössze négy győzelmet szerzett, ez pedig ebben a mezőnyben biztosan kevés lenne, így fel kell pörögnie az együttesnek. A hazai pálya előnyeiben lehet bízni, de inkább azt lehet elképzelni, hogy elsősorban védekezésre rendezkedik majd be a házigazda, a legfőbb fegyver pedig a kontratámadás lesz majd. A Villány nagyon jól igazolt a nyáron, a felkészülési időszak is jól telt a csapat háza táján, így összességében ki lehet jelenteni, hogy a Villány lehet a végső siker egyik legnagyobb esélyese. Persze nagy kérdés, hogy az új játékosoknak mennyi idő kell ahhoz, hogy teljes mértékben beilleszkedjenek. A házigazda bízik abban, hogy kilencven perc még biztosan kelleni fog.