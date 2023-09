Szeptember 16., szombat, 16.00

Komló–Bóly

Nem a két legjobban rajtoló labdarúgócsapat küzdelmét lehet megtekinteni a hétvégén a Komlói Bányász Stadionban, ahol a tavalyi bronzérmes vendégeskedik majd, de abban biztosan lehetünk, hogy már mindkét fél pontokra éhes, így mindent megfognak majd tenni a siker érdekében. A házigazdának még győzelme sincs a kiírásban, két pontot sikerült eddig összegyűjtenie, míg a túloldalon legalább van már egy sikerélmény, de épp elég gond, hogy két találkozó alatt mindössze egyetlen gólt jegyzett Horváth Dávid Csaba legénysége. Taktikus csatára számítunk, ahol nüanszokon múlhat a három pont.

Szeptember 16., szombat, 16.30

Lovászhetény-Pécsvárad–Nagykozár

A Lovászhetény-Pécsvárad eddig hibátlan, de nem lehet tudni, hogy a Nagykozár az új vezetőedzővel mire lesz képes. Ráadásul a legutóbbi körben megszerezte első győzelmét a nagykozári klub, így kis önbizalmat is szerezhettek a játékosok, az új trénerrel pedig az impulzusok is jöhetnek.

Siklós–PTE PEAC II.

A tabellát nézve kijelenthető, hogy két hasonló erősségű együttes mérheti össze tudását, de a hazai pálya előnye sokat lendíthet a Siklóson. A pécsi brigád veretlen, így valamit ki kell találnia Bíró Ferencnek, de nem kizárt, hogy egy korai találat kinyithatja a gólcsapokat.

Szeptember 17., vasárnap, 16.30

Villány–PVSK

Megállíthatatlanul robog előre a listavezető Villány, ráadásul jó esély nyílik a PVSK ellen arra, hogy ez a széria tovább nyúljon. Igaz, Schneider Gábor együttese más célokat fogalmazott meg, így jelenleg nyugodtan nevezhetjük ezt a találkozót Dávid és Góliát küzdelmének. A fiatal pécsi klubnak azonban nincs vesztenivalója, így akár még borulhat is a papírforma. Persze ehhez sokkal élesebb játékra lesz szükség az ellenfél kapuja előtt, hátul pedig közel tökéletes játékra lesz szükség.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – A vasárnapi magabiztos győzelem után újra egy fontos mérkőzés következik. Hétvégi ellenfelünk rosszul rajtolt, és biztosak lehetnek benne, hogy Villányban sem lesz könnyű dolguk! Remélem ki tudjuk hozni magunkból a maximumot, és megfelelő alázattal itthon tartjuk majd a három pontot!

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – A hétvégi ellenfelünknek mások a célkitűzései, mint nekünk. Ők inkább az eredményességre hajtanak, amit a tabellán elfoglalt helyük már most is bizonyít, mi pedig inkább a játékosok fejlesztését, az utánpótláskorú labdarúgók beépítését helyezzük előtérbe. Elég csak megnézni a várható kezdőcsapatok átlagéletkorát. Tisztelve az ellenfelet, azt várom a játékosaimtól, hogy mindezek ellenére a pályán nehezítsék meg a Villány együttesének játékát.