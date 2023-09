Első hazai bajnokiját játssza a 2023/2024-es idényben a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. Az NB I. B. Piros-csoportjának második fordulójában szombaton 17 órakor a Debreceni EAC U23-as gárdáját fogadják majd Hortiék a Szamosi Nándor Sportcsarnokban.

A pécsiek remekül kezdték az idényt, sőt, rögtön az élre álltak, hiszen a legnagyobb arányú sikert érték el a nyitányon. Huszonöt ponttal múlták felül Halászék a Ceglédet idegenben. Meg kell jegyezni, az Újbuda MAFC ugyanennyivel nyert a Miskolc ellen, azonban egy-egy ponttal kevesebb esett azon a találkozón.

A debreceni fiatalok szintén sikerrel indították az évet, a Salgótarjánt múlták felül 74–56-ra, persze ettől függetlenül a Pécs számára nem jelenthet problémát az újabb győzelem behúzása, hiszen idén is hasonló, sőt, még jobb teljesítményt akar mutatni, mint az előző idényben. A legnagyobb kérdés idén is az lehet, kiket utaztat el idegenbe a DEAC. A hazai drukkerek számára mindenképp érdekes lehet az új játékosok tétmeccsen való bevetése is. Most szemügyre vehetnek mindenkit.