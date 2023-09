Kemény feladat előtt áll a férfikézilabda-NB I.-ben a Carbonex-Komló csapata, hiszen a Szeged elleni csatát követően ezúttal a Ferencváros érkezik az Eszperantó térre szombaton 18 órára, hogy növelje a pontjait. Persze a Bányász nem fogja könnyűvé tenni az ellenfél dolgát, s mindent megtesz majd azért, hogy a Budakalászt és a Gyöngyöst már legyőző zöld-fehérek ellen otthon tartson egységeket. Ugyanakkor a Fradi közel járt ahhoz, hogy meglepje a Szegedet, ami jól mutatja, az elitbe tartoznak Nagy Bencéék.

Az elmúlt években ez a párharc nagy csatákat hozott Komlón és a fővárosban is, a legnagyobb kérdés az lesz most, melyik csapat milyen irányba és mekkora lépést tett a nyári átalakulás során. A Ferencváros úgy tűnik, erősödött, s az első három mérkőzésén nem túl meggyőző támadó játékot mutató Komló így lehetetlen küldetés előtt állhat most. Óriásit kell a hazaiaknak előre lépnie a játék ezen fázisában ahhoz, hogy végig pariban tartsák magukat.