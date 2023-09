Hat ország sportolói vettek részt a Harkány Sprint Nemzetközi Úszóversenyen, amely egyben dr. Vlaskovits József Emlékverseny is. Idén már 38. alkalommal került sor a megmérettetésre, így nem is meglepő, hogy Boszniából, Szerbiából, Horvátországból, Romániából és Szlovéniából is szívesen érkeztek rá az egyesületek és versenyzők természetesen a hazaiak mellett.

A város önkormányzata és a Gyógyfürdő Zrt. támogatásával, a Dél-baranyai Úszóegylet szervezésében lebonyolított megmérettetésen 124 futamon álltak rajthoz a versenyzők. Ezek során a a futamgyőztesek tizenkettő, a második helyezettek kilenc, míg a harmadikak hét ponttal gazdagították a csapataikat.

A pontok alapján kialakult végső sorrend alapján a fedett uszodával rendelkezők esetében ebben az évben Kalocsa vitte el a pálmát, a nyitott uszodás kategóriában a Harkányi Diáksport Egyesület (HDSE 2011) diadalmaskodott, amellyel egyben a Gyógyfürdő által felajánlott kupát is elnyerték.