Kezdjük a tabella csúcsán. A Szentlőrinc SE a dunaföldvári sikerét és Keresztes Bence elképesztő gólját követően egy újabb rangadót játszik szombaton. A kevesebb lőtt gólja miatt második helyre kényszerülő piros-fekete gárda a negyedik helyen tanyázó Nagykanizsát fogadja. Így a három eddig veretlen csapat közül kettő összecsap Lőrincen. Kérdés, hogy valamelyik gárda szériája megszakad-e.

Az eddig mutatott játék, és lőtt gólok alapján persze mondhatjuk, hogy Rétyiék futnak majd ki esélyesként a gyepre, de a Kanizsa az egyetlen gárda, amely az éllovas Iváncsát is botlásra kényszerítette (0–0), amiből jól látszik, mennyire nehéz lesz ez a találkozó a lőrinciek számára. A Nagykanizsa kapuját eddig egyetlen egyszer tudta egy ellenfél bevenni. Még az első fordulóban az MTK Budapest II. (1–1) játékosa, Kovács Patrik rezgette meg a hálóját. Szinte mondhatnánk, az elsöprő erő találkozik a mozdíthatatlan fallal, de ez sem fedi az igazságot, hiszen a Kanizsa is tud sokgólos meccseket produklni. A Dunaújvárost 5–0-ra, legutóbb az Érdet 4–0-ra verte.

A találkozót a Szentlőrinc közvetíti a Youtube-on, így otthonról is lehet élvezni majd az összecsapást.

A két eddig emlegetett gárda között találjuk a tabellán azt a Ferencváros II-t, amely ezen a hétvégén Mohácsra érkezik a pontokért. Péter József alakulata egyre jobb formát mutat, s legutóbbi két mérkőzését megnyerte. Még az NB I.-es játékosokkal a keretben érkező Paks II-t is legyőzte, így bizakodhat, de a Ferencváros ifjai azért más szintet képviselnek, mint a tolnaiaké. Persze a zöld-fehérek is verhetőek, amit az Iváncsai és a Fehérvár II bizonyított is már a bajnokságban, még ha azon kívül minden pontot be is gyűjtöttek Varga Zétényék.

A PTE-PEAC most nehéz helyzetben van, hiszen az elmúlt két fordulót tíz emberrel fejezte be, s közben kapott egy négyest. Most az ellen a Dunaföldvár ellen kellene visszatérni a jó útra, amely a Szentlőrincet is szinte teljesen meg tudta állítani. Ha nincs Keresztes saját térfeléről szerzett gólja, akkor nagy valószínűséggel a piros-feketék is elhagytak volna ellenük két pontot. A pécsiek előtt tehát egy nagyon szilárd fal fog magasodni, amit szinte lehetetlen lesz áttörniük. Valószínűleg az ő oldalukról is kell valamilyen egyéni villanás, hogy elmozduljon a holtpontról majd a meccs.

A szombati mérkőzések: Fehérvár II.–Gárdony-Agárd (11.00), Mohácsi TE 1888–Ferencváros II., PTE-PEAC–Dunaföldvár, Szentlőrinc SE–Nagykanizsa, Érd–Paks II., Kaposvár–Szekszárd, Dunaújváros–Bonyhád-Majos, Iváncsa–MTK Budapest (16.00).