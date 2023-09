Az OSC biztosítja a harmadik kihívást a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapatának az OB I. 2023/2024-es idényében szerdán 19 órától hazai medencében. Ez a találkozó azonban sok szempontból óriási próbatétel lesz.

– Egyelőre azt sem tudom, hogy ki tud játszani, annyi a beteg és a sérült – árulta el Török Viktor vezetőedző a PVSK felületein. – Mindenesetre abban reménykedem, hogy majdnem teljes csapattal állhatunk ki, mert ebben a bajnokságban olyan még nem volt, hogy 14 egészséges játékosom lett volna. Tudjuk, hogy az OSC nagyon jó játékosokból álló, kiváló együttes. A hétvégén Athénban Eurokupa mérkőzést játszottak, hármat is. Ez a mi reményünk, talán fáradtabban érkeznek hozzánk, és végre meglepetést is szerezhetünk. Ehhez kell a lelkes, odaadó szurkoló közönségünk is, tehát már most kérem, jöjjenek minél többen ki, és biztassanak minket!

A szerdai program: Eger–Szolnok (12.00), PVSK-Mecsek Füszért–OSC Újbuda (19.00), Szeged–Vasas (20.00).

A 3. forduló korábbi meccseinek eredményei: Miskolc–BVSC-Zugló 8–10, KSI–Szentes 8–10, Kaposvár–Ferencváros 3–14.

Az állás (14 csapat): 1. BVSC-Zugló (3 mérkőzés) 9 pont, 2. Ferencváros (3 m.) 9, 3. Szolnok (2 m.) 6... 10. PVSK-Mecsek Füszért (2 m.) 0.