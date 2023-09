Vezetett a Kozármisleny a Szeged ellen, azonban a második félidő elején a vendégek is betaláltak, s így maradt az osztozkodás. A kék-fehérek vezetőedzője mégsem volt túlzottan elégedett a kemény ellenfél elleni egy ponttal.

– Az első 10 percet leszámítva nem játszottunk jól – értékelt Aczél Zoltán, a Kozármisleny trénere. – A hétmeccses szériából most volt először, hogy kevésbé jól futballoztunk. Sajnos 6-7 gyengébb egyéni teljesítmény volt a csapatban. A hozzáállásra, a fizikális dolgokra, a küzdelemre nem volt panasz, semmi kritika nem érheti a játékosokat! Az első 10 percet irányítottuk, de utána nagyon ránk erőltette az akaratát a Szeged, volt 2-3 helyzetük, kapufájuk, akkor nagyon rosszul néztünk ki. A vezető gólunkat szerencsével szereztük, ez akkor nem volt benne a játékunkban, de ilyen van. Természetesen sokat kell tennie azért valakinek, hogy szerencséje legyen, mi tettünk érte. A második félidő elejét bealudtuk, egy olyan hibát vétettünk, amire felhívtam a figyelmet. Utána volt helyzet itt is, ott is. Ebben a meccsben ennyi volt, a csapat ennyit tudott belőle kihozni. Egy nagyon jó Szeged ellen tartottunk itthon egy pontot! Ha valaki azt mondja nekem a Soroksár mérkőzés előtt, hogy 3 meccsből 7 pontot szerzünk és a válogatott szünet előtt 3. helyen pihenünk, akkor azt én aláírtam volna.