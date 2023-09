Ahogyan azt várni lehetett, óriási érdeklődés övezte a baranyai rangadót, egy órával a kezdő sípszó előtt már hosszú sor kígyózott a kapuk előtt benne a pécsiek egykori kedvencével, Megyeri Károllyal. Már-már mondhatjuk, hogy az ilyen alkalmakkal kinőtte a stadionját a kék-fehér egyesület, s ugyan érezhető volt a rivalizálás a lelátón is, a hazai szurkolók nem feledkeztek el azokról sem, akik most az ellenfél mezében léptek pályára, de korábban a Mislenyért játszottak, ők is megkapták nevük beolvasásakor a tapsot, így Helesfay és Vas is.

Az első nagy helyette a vendégeknek volt, egy szinte a felezőtől, jobbról beívelt Bachesz szabadrúgásra érkezett teljesen üresen a hosszún Krausz, de fejesét nagy bravúrral védte Lékai. Válaszként Hegedűs tüzelt 18 méterről, de balosa elpattogott a hosszú mellett.

A pályán is érezhető volt, hogy a játékosok feszültebben játszanak, érzik, mennyivel fontosabb ez a találkozó a többinél mégha ugyanúgy három pont is jár a győztesnek. Sajnos azonban ez eleinte leginkább pontatlanságokban, elkapkodott megoldásokban nyilvánult meg. Negyed óra után viszont megnyugodott a hazai gárda, s szépen építgette a támadásait, mégis egy pécsi kontra után ismét Lékai védését tapsolhatta meg a publikum. Először Turi próbálkozásánál a 25. percben hördülhettek fel a mislenyiek, aki 16 méterről lőtt épp csak a kapu mellé, s rögtön utána Hege passzából Molnár Ádin kísérelhetett meg egy átlövést, ami fölé ment. Válaszként Harsányi pörgette fel a hazai tizenhatoson belül a labdát, majd félfordulatból fölé lőtt, egy perccel később már eltalálta a kaput, de Lékai jó helyen volt.

Egy villámgyors támadás végén aztán a Misleny szerezte meg a vezetést a 41. percben, Beke lapos jobbról érkező centerezését Kirchner vágta a jobb alsóba.

A fordulást követően a hazaiak voltak aktívabbak, s az 56. percben meg is szerezték a második gólt. Molnár Ádin készített vissza Tóth Zoltán elé, aki 15 méterről balról kilőtte a hosszút. A hatvanadikban pedig jött a harmadik. Egy élesen belőtt szabadrúgást kotort Turi centikről a kapuba.

HR-Rent Kozármisleny–PMFC 3–0 (1–0)

Labdarúgó NB II., 9. forduló. Kozármisleny, 1000 néző. Vezette: Antal P. (Bornemissza, Garai).

Kozármisleny: Lékai – Beke, Gajág, Egerszegi (Füredi, 33.), Turi – Nagy E. (Major S., a szünetben), Kozics – Molnár Á. (Barkóczi, 65.), Hegedűs (Vajda R., 65.), Kirchner – Tóth Z. (Horváth P., 77.). Edző: Aczél Zoltán.

PMFC: Helesfay – Svedjuk, Rácz, Krausz (Takács Zs., 90+1.), Majnovics – Terbe, Hudák (Szeles, 61.) – Harsányi (Gyurkits, 61.), Bachesz, Szabó M. (Gera, 61.) – Tóth-Gábor. Edző: Weitner Ádám.

Gólszerzők: Kirchner (41.), Tóth Z. (56.), Turi (60.).

Következik: Kazincbarcika–Kozármisleny (10. 01., 17.00), PMFC–Nyíregyháza (10. 02., 20.00).