Némelyik negyedben olykor megszorongatta a sereghajtó Phoenix Mercury a Juhász Dorkát is a soraiban tudó Minnesota Lynx csapata az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) legutóbbi játéknapján, de az esélyesebbnek számító házigazda összességében gond nélkül begyűjtötte idénybéli tizenkilencedik győzelmét.

A Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke, Juhász Dorka igencsak eseménydús és boldog napokat tudhat maga mögött: pénteken otthonról kapta a hírt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Márk Tamás-díjjal (Az évente egy alkalommal adományozható kitüntetést olyan 25. életévét be nem töltött személynek adhatják, aki pécsi lakos, tanulmányait Pécsett folytatja, és kiemelkedő teljesítményt nyújt) emelt kalapot előtte a város napja alkalmából, ráadásul szombaton már dupla duplát jegyzett az Atlanta Dream ellen, ahol hosszabbítás után nyert az együttese (91–85).

A remeklése kitartott, hiszen ezúttal is dupla duplázni tudott a pécsi lány, aki kezdőként összesen harmincnégy percet tölthetett a parketten (ennél többet csapattársai közül csak Collier). Ez idő alatt tíz pontot szerzett, leszedett tizenegy lepattanót, de nyolc asszisztot is betett a közösbe. Továbbá két blokkal segítette társait, de még egy labdaszerzése is volt.

A Minnesota Lynx magyar idő szerint legközelebb szombaton hajnalban, 02.00-tól bizonyíthat a hullámzóan teljesítő Chicago Sky vendégeként.

Eddigi eredmények: Minnesota Lynx–Chicago Sky 66–77, Minnesota Lynx–Atlanta Dream 77–83, Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 90–81, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 73–94, Dallas Wings–Minnesota Lynx 94–89, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 84–89. Washington Mystics–Minnesota Lynx 78–80, Minnesota Lynx–Indiana Fever 69–71, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 91–86, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 72–77, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 93–62, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 61–67, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 68–89, Minnesota Lynx–Seattle Storm 104–93. Seattle Storm–Minnesota Lynx 97–99. Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 76–86, Minnesota Lynx–Indiana Fever 90–83, Minnesota Lynx–Phoenix Mercury 75–64, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 89–113, Atlanta Dream–Minnesota Lynx 82–73, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 73–70, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 81–98, Minnesota Lynx–Washington Mystics 97–92, New York Liberty–Minnesota Lynx 83–88, Connecticut Sun-Minnesota Lynx 83–87, Connecticut Sun–Minnesota Lynx 79–69, Minnesota Lynx–New York Liberty 66–76, Chicago Sky–Minnesota Lynx 79–88, Indiana Fever–Minnesota Lynx 91–73, Seattle Storm–Minnesota Lynx 70–78, Minnesota Lynx–Seattle Storm 74–88, Minnesota Lynx–Dallas Wings 91–86, Dallas Wings–Minnesota Lynx 81–90. Minnesota Lynx–New York Liberty 76–111, Washington Mystics–Minnesota Lynx 83–72, Minnesota Lynx–Atlanta Dream 91–85. Minnesota Lynx–Phoenix Mercury 86–73.