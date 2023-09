Szept. 9., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Komló

A komlói szurkolótábor minden szezon kezdetén abban reménykedik, hogy végre összeáll egy olyan csapat, amely futószalagon szállíthatja a szebbnél szebb eredményeket. Nos, még csak két forduló telt el, de a legtöbb drukker valószínűleg többre számított. És akkor még nem is beszéltünk a Lánycsók elleni kupablamáról. A másik oldalon már lehetett egy győzelmet ünnepelni, sőt, veretlen a pécsi klub az idei kiírásban. Sokan jönnek azzal, hogy Molnár Gábornak nagyobb merítési lehetősége van, de már jóval kevesebben dicsérik a trénert azért, hogy képes megfelelően összerakni a brigádot. A számok és a mutatók alapján tehát hazai győzelem várható, de jót tenne a bajnokságnak egy szárnyra kapó Komló, úgyhogy nem is csoda, hogy a semleges szurkolók vendégsikerben bíznak.

Szept. 9., szombat, 17.00

Lovászhetény-Pécsvárad–Siklós

Két összességében igencsak jól kezdő labdarúgócsapat mérkőzik meg egymással Lovászhetényben, azonban mégis két olyan együttesről beszélhetünk, amely még az út elején jár. A Lovászhetény-Pécsvárad esetében gyakorlatilag egy teljesen új egyesületről van szó, így a legnagyobb feladat idén az lehet, hogy Varga Lászlónak minél előbb meg kell találnia a legütősebb formációt. Ezzel szemben Siklóson új tréner érkezett, kiegészülve néhány fiatal és tapasztalt labdarúgóval. Az eddigi pontvadászat során mutatott teljesítményre nem lehet panasz, azonban a Vármegye Kupában elszenvedett vereség a Töttös vendégeként mindenképp csalódást keltő (3–2), így sokat kell még azért dolgozni, hogy a felhőkön átszűrődjön a napsugár.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – Komoly átalakuláson ment át az egyesület, így a megszokottnál kicsit később kezdtük a felkészülést, ráadásul kevesebb edzésszámmal. Munkahelyi elfoglaltságok, nyaralások, illetve sérülések miatt több játékosunk csak később csatlakozott be a közös munkába, plusz két alapemberünkre eltiltás miatt nem számíthattunk. Szerencsére jó spílereink vannak, így a problémák ellenére is képesek vagyunk minden meccsen magas hőfokon égni. A Siklósnál is nagy volt a változás, illetve új, tapasztalt vezetőedző is érkezett, tehát véleményem szerint még ők is az út elején járnak. Mi azon vagyunk, hogy folyamatosan fejlődjünk, és ezt úgy kell megtennünk, hogy a soron következő találkozóinkat megnyerjük. Természetesen a Siklós ellen is a három pont megszerzése a célunk, egyértelműen győzelmet várok a csapatunktól.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – Nagy megtiszteltetés, hogy fiatal csapatunk kiemelt mérkőzésként szerepelhet a hétvégén! Úgy gondolom, hogy ezt ki is érdemelték. Sikerre éhes játékosok alkotják a keretet, akik szeretnek edzeni. Büszkék arra, hogy minden hétvégén megmutathatják magukat a felnőttbajnokságban. Sajnos az egyik alapemberünk, Ignácz Olivér sérült, ráadásul Szabó Dániel Csaba az eltiltását tölti. Csak annyit ígérhetek, hogy a siklósi együttes az utolsó percig küzdeni fog!

Szept. 10., vasárnap, 17.00

Bóly–Villány

A Villányt már a szezon előtt is bajnokaspiránsként emlegettük, és eddig úgy néz ki, hogy joggal. Kósa Zoltán legénysége már a tavalyi szezonban is szórakoztató meccset játszott, ráadásul most érkezett néhány olyan spíler, aki képes egymaga eldönteni egy kiélezett párharcot. Nem kizárt, hogy kelleni fog a villanás Bólyban, hiszen Horváth Dávid Csaba alakulata nem is kezdhetett volna jobban. A vesztett pontok tekintetében tehát jobban áll a házigazda, így végletekig kiélezett, küzdelmes összecsapásra lehet számítani vasárnap délután a Bólyi SE Park utcai Sporttelepen.

Nagykozár–PVSK

Borzalmasan kezdte a pontvadászatot a PVSK, de ami ennél is rosszabb, hogy még csak gólt sem tudott szerezni ez idáig Schneider Gábor együttese. Egy ilyen mezőnyben, ahol minden pont aranyat érhet, bizony nem lehet ilyen hosszan az „öltözőben maradni”. Következik a Nagykozár elleni csata, de abban biztosak lehetünk, hogy Sütő Szabolcs csapata otthon kíméletlen lesz. Egyrészt azért, mert a nagykozári klubnak sincs még pontja, másfelől pedig a szurkolók támogatásával bárkinek a dolgát képes megnehezíteni. A pécsi oldalon viszont bele sem mernek gondolni abba, hogy a PVSK nem szerez pontot. Hát még, hogy gólt se.

Megyei I. osztály