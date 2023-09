Hatalmas esély előtt áll a PTE-PEAC futsalcsapata, ugyanis az elmúlt három fordulóban kapott egy kis ízelítőt az élvonalbeli bajnokságban, azonban hétfőn este 20 órától egy olyan együttes otthonában vendégeskedik, amely ugyancsak újoncként szerepel ebben az erős mezőnyben, így ez egy jó alkalom a történelmi három pont megszerzésére.

Úgy tűnik, hogy Élő Tibor legénysége az idő haladtával egyre jobban muzsikál, tehát nem csoda, hogy Pécsen valósággal kitört a futsalláz. A nyitányon már sikerült megszerezni a történelmi találatot Vénosz Soma révén, az elmúlt fordulóban pedig az első pontot is begyűjtötte a baranyai klub. Igaz, kis szerencsével a győzelem is összejöhetett volna, de ami késik, az nem múlik.

Tény, hogy a Maglód ellen sem lehet sétagaloppra számítani, sőt, az újoncnak is nagyon kellenek a pontok. A sorsolásuk valamivel könnyebb volt, de ettől függetlenül a négy megszerzett egységet nem kell megmagyarázni. Legutóbb a maglódi publikum azt nézhette végig, hogy kedvenceik nagy pofont kapnak a címvédőtől (1–6), de a nyitányon egy hatgólos őrületet is láthattak a kilátogató szurkolók a DEAC ellen. A pécsi brigád ezzel szemben nagyon szoros meccset játszott a Haladással (1–2), plusz legutóbb az Aramis ellen már a horvát szerzemény is bemutatkozhatott, ráadásul góllal, így remélhetőleg lesznek olyan egyéni baranyai villanások, amelyek eldönthetik a párharcot.