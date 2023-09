Elképesztő szezont futott az elmúlt idényben az akkor még NKA Pécs névre hallgató gárda az NB I. B.-ben, s talán még édesebbé tette a sikert, hogy a városi rivális ellen, a döntő ötödik meccsének utolsó negyedében fordítva harcolta ki a feljutást. A siker íze azóta már elmúlt, csak valahol a játékosok és a szurkolók emlékezetének mélyén van meg, de annyit biztosan tudnak, hogy újra bele akarnak kóstolni. Ez azonban nem lesz egyszerű, hiszen eddig még soha nem tapasztalt kihívással néz szembe a gárda, az élvonalban kell helytállnia.

Persze, ez a drámai felvezetés a szó szoros értelmében nem fedi a valóságot, hiszen a keret több tagja is szerepelt már a magyar NB I.-ben, azonban így együtt, pláne, az NKA Universitas Pécs színeiben nem tehette meg.

Azzal valószínűleg nem fogunk túl nagyot mondani, hogy nem az első fordulóban, a címvédő Szombathely otthonában fogja igazán kimutatnia a gárda a foga fehérjét, de fel lehet használni a későbbiekre való felkészülésre még ezt a meccset. Még akkor is, ha a játékosok elsősorban győzni mennek majd fel a pályára.

Újoncként képlékeny, hogy mire lehet képes a gárda, de eddig is mindig sikerült megugrania az új osztályának szintjét, úgy gondoljuk, ez most is sikerülhet az erősítésekkel. Azonban információink szerint a csapat mellett már nem lesz ott egészségi állapota miatt Ivica Mavrenski vezetőedző. Őt az asszisztensének érkező Goran Tadics pótolhatja.

A csapat idei programja

2023 Szeptember

30., 18.00: Szombathely- NKA Universitas Pécs

Október

06., 18.00: Kaposvár–NKA Pécs

13., 19.00: NKA Pécs–Paks.

21., 18.00: Sopron–NKA Pécs

28., 19.00: NKA Pécs–DEAC

November

03., 18.00: Zalaegerszeg– NKA Pécs

11., 19.00: NKA Pécs–Fehérvár

18., 19.00: NKA Pécs– Budapest Honvéd

23., 18.00: Szeged–NKA Pécs.

December

02., 19.00: NKA Pécs– Oroszlány.

08., 18.00: Kecskemét– NKA Pécs

16., 19.00: NKA Pécs–Szolnok

20., 18.00: Körmend–NKA Pécs

29., 18.00: NKA Pécs– Szombathely

2024 Január

06., 19.00: NKA Pécs–Kaposvár

13., 18.00: Paks–NKA Pécs

20., 19.00: NKA Pécs–Sopron

27., 19.00: DEAC–NKA Pécs

Február

03., 19.00: NKA Pécs–ZTE

10., 17.00: Fehérvár–NKA Pécs

14., 19.00: Honvéd–NKA Pécs

Március

02., 19.00: NKA Pécs–Szeged

09., 18.00: Oroszlány–NKA Pécs

16., 19.00: NKA Pécs– Kecskemét

23., 18.00: Szolnok–NKA Péc

30., 18.00: NKA Pécs–Körmend