Kezdhetik a szurkolók a szekrények mélyéből elővadászni a mezeket, hiszen szombaton Cegléden kezdődik egy új szezon, egy újjáalakult kerettel. A pécsi klub a tavalyi idényben ötödikként végzett, ami kissé talán csalódást keltő volt, azonban a Killik László Női Magyar Kupában sikerült megszerezni az ezüstérmet.

Az idény végén sem volt csend az alakulat háza táján, ugyanis előbb Kiss Virág, a csapat kapitánya, valamint ­Wentzel Nóra, a baranyai gárda egyik közönségkedvence is elköszönt. Sőt, rajtuk kívül is volt távozó, de szerencsére érkezőkkel is lehet büszkélkedni, na meg olyan fiatalokkal, akik már az elmúlt időszakban bizonyíthattak a felnőttek között. Így tehát annyira nem meglepő, hogy a nagy változások ellenére is komoly célokkal száll harcba Jovan Gorec együttese.

Jovan Gorec vezetőedző: – Korábban ebből a csapatból olyan fiatal játékos is kikerült, mint Juhász Dorka, Kiss Virág vagy Wentzel, akik fejlesztése mellett eredményesen és sikeresen szerepelt a klub. Ezt a filozófiát most is szem előtt tartva igyekszünk beépíteni újabb fiatalokat, Rátkait, Halmágyit és Szakolczit, miközben nem mondtunk le az eredményességi céljainkról, négy közé akarunk kerülni és eredményesek lenni az Európa-kupában. Ugyanakkor fontos számunkra, hogy az ideigazolt Weningerrel, Kiss Angelikával és Mérésszel olyan munkát végezzünk, amellyel hosszú távon a stabil magyar válogatottak lesznek, amelynek ajtaján Laczkó is lassan kopogtat.

Az idei program

2023 Szeptember

30., 18.00: Cegléd- NKA Universitas Pécs

Október

03., 18.00: Szekszárd– NKA Pécs

07., 18.00: NKA Pécs– TFSE-MTK

22., 17.00: Diósgyőr– NKA Pécs

November

19., 18.00: NKA Pécs–Győr

26., 18.00: Sopron–NKA Pécs

December

03., 18.00: NKA Pécs– Vasas Akadémia.

08., 18.00: Szigetszentmiklós– NKA Pécs

17., 18.00: NKA Pécs– ELTE BEAC

2024 Január

07., 18.00: NKA Pécs–Cegléd

20., 19.00: TFSE-MTK– NKA Pécs

27., 18.00: NKA Pécs– Szekszárd

Február

17., 18.00: NKA Pécs– Diósgyőr

27., 17.00: Győr–NKA Pécs

Március

03., 18.00: NKA Pécs–Sopron

09., 18.00: Vasas Akadémia– NKA Pécs

17., 18.00: NKA Pécs– Szigetszentmiklós

23., 18.00: ELTE BEAC– NKA Pécs.