Véget ért a felkészülési időszak az NB I. B-s női kézilabdacsapatok számára is, s szombaton már el is rajtolnak az új szezonban. Persze ott lesz köztük a PTE-PEAC-SIPO is, amely hazai pályán kezdi meg szereplését ebben az idényben.

Az első pécsi találkozóra 16.00-kor az egyetemi sportcsarnokban kerül majd sor, ahol a Hajdúnánást fogadják majd a pécsiek.

A vendégek a bajnokság újoncai, tavaly az NB II. Észak-keleti csoportját nyerték fölényes, húsz mérkőzésükből mind a húszat megnyerték. Talán így azt is kijelenthetjük, hogy szintjük már akkor sem volt messze az NB I. B-stől, s így most sem számíthatnak könnyű meccsre az egyetemisták.