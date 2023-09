Szombaton a PTE PEAC második számú csapata a még nyeretlen Komlót fogadta, de sokáig úgy tűnt, hogy ezt a jelzőt kiírtja a meccs végére Nagy Gábor legénysége. Kétszer is vezetett a vendégcsapat, de a házigazdának sikerült egy pontot otthon tartania. A komlói brigádból ismételten kiemelkedett Városi Viktor, aki értékesített egy büntetőt is, de Szücs Bálint is kiválóan szerepelt a hátsó alakzatban. Molnár Gábor is elégedett lehet fiaival, de Laki Jánost és Gelencsér Gergőt külön dicséret illeti.

A Lovászhetény-Pécsvárad egy játékrész alatt lerendezte a Siklóst, de ehhez kellett az is, hogy hátul Kungl Ádám gyakorlatilag tökéletesen tegye a dolgát. Rácz Ervin is extrát nyújtott, Kelemen Ferenc pedig egy góllal is hozzájárult a sikerhez.

Vasárnap két kiélezett meccsre lehetett számítani, de ehelyett Bólyban az történt, amit a Villány szeretett volna. Hoffmann Erik oroszlánrészt vállalt abban, hogy csapata ne kapjon gólt, Wiesner és Gellén pedig leginkább a kapu előtt jeleskedett.

A pont nélküli alakulatok csatáját jól kezdte a PVSK, de a Nagykozár még a szünetig fordított, az eredmény a folytatásban nem változott, így nagy skalpot gyűjtött be a házigazda. Ez volt a vezetőedző, Sütő Szabolcs utolsó bajnokija a nagykozári kispadon, ennél szebb lezárásról pedig aligha álmodott. A tréner az egész csapatot dicsérte, így nehezen tudott bárkit is kiemelni. Mindenesetre egy ekkora bravúr után mindenképp szerettünk volna helyet adni egy nagykozári spílernek, aki ezúttal Lukics Balázs lett, akinek kellettek a hatalmas védései 2–1-es állásnál.