A PTE-PEAC futsalcsapata az elmúlt idényben megnyerte a NB II.-es bajnokságot, így az idei szezont már az élvonalban kezdte meg Élő Tibor legénysége. Tehát nem is csoda, hogy az elmúlt hetekben kitört Pécsen a futsalláz, még úgyis, hogy a hőn áhított történelmi győzelem még várat magára. Újabb öröm a baranyai szurkolók számára, hogy a Komló is csapatot indított, méghozzá az NB III.-ban, hétfőn este pedig már hazai környezetben debütálhat is a Sárbogárd ellen.

– Hogy honnan jött az ötlet? Igazából több összetevős ez a dolog – nyilatkozta portálunknak Korbuly Ákos, az Rx Holding Komló Futsal gyerekszakosztályának egyik edzője. – Az egyik, hogy januártól már a gyerek edzések elindultak. Jelen pillanatban három korosztálynak tudunk edzést tartani (U9,U11,U13). Többször szóba került, hogy az ifjak miatt jó lenne egy felnőttcsapat, hogy lássák, hová lehet eljutni. Ugyancsak fontos tényező volt, hogy külsős, klubon kívüli személyek is hangoztatták, hogy esetleg felnőttcsapatot is indíthatnánk. Továbbá még hozzáadva a komlói teremfoci múltját, illetve a jelenét, legyen szó akár a téli Gabriella Kupáról, amit minden évben nagyon népszerű. Ezekből az összetevőkből gondoltuk úgy, hogy lehet létjogosultsága Komlón egy futsalcsapatnak, így ismét futsal mérkőzéseket tekinthetnek meg a nézők a Sportközpontban.

Természetesen a célokat tekintve is két lábbal a földön járnak, mégiscsak egy induló egyesületről van szó. Elsősorban egy jó alapot szeretnének lefektetni, amire a későbbiekben építeni lehet. Az idei idényük egyértelműen egy tanulófázisként szolgál, a kitűzött céljuk tehát egy jó közösség kialakítása, ahol mindenki jól érzi magát, de törekednek arra is, hogy a pályán a győzni akarás dolgozzon. Ahogy Korbuly Ákos is fogalmazott, egy kulturált csapattal egy tisztes helytállás az esetükben már sikernek könyvelhető el.

A szurkolók sajátjaiknak érezhetik a srácokat, hiszen igyekeznek komlói fiatalokra építeni, de melléjük rutinos spílerekre is számítanak.

– Úgy érezzük, hogy sikerült ezt az egyveleget megalkotni. Többnyire komlói fiatalok, idősebb játékosok alkotják a keretet, de van három játékosunk Pécsről, akik futsal múlttal rendelkeznek.

Az Rx Holding Komló Futsal menetrendje:

10.02.: Rx Holding Komló Futsal–Sárbogárd SE (20.00).

10.09.: Tolna-Mözsi FSE–Rx Holding Komló Futsal (20.00).

10.16.: Rx Holding Komló Futsal–AC Villám (20.00).

10.25.: Szigetszentmiklós SC–Rx Holding Komló Futsal (20.00).10.30.: Rx Holding Komló Futsal–Inárcs VSE (20.00).

11.09.: Asterix SC-Érd II.–Rx Holding Komló Futsal (20.50).

11.13.: Rx Holding Komló Futsal–Bromit SC (20.00).