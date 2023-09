Nem sikerült az Ajka ellen megszereznie első pontjait a PVSK női labdarúgócsapatának az NB II. 2. fordulójában. Ugyan a Vasút szerzett vezetést a 18. percben Szabó Bernadett révén, még a szünet előtt egyenlítettek a hazaiak, s a második félidőben még kétszer betaláltak.

Sokkal jobban ment a másik pécsi csapatnak a Paks ellen, hiszen a PMFC ötször is bevette az atomvárosiak kapuját, Bolboaca Karina kétszer büntetőt is lőhetett, amiket értékesített. Ezzel már negyedik egységét gyűjtötte be az újonnan alakult gárda, s az eddig hibátlan Pápa és Vasas mögé fellépett harmadiknak a tabellán.