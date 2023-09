Nagy iramban kezdődött a PMFC és az Újpest összecsapása Pécsett. Ambrose már az első percekben megmutatta a pécsi szurkolóknak, hogy egymaga veszélyesebb a pécsi kapura, mint az elmúlt bajnokikon együtt voltak az ellenfelek. Több méteres hátrányból indulva is övé lettek a hosszú indítások, de az első próbálkozásánál a kirontó Helesfay még meg tudta annyira zavarni, hogy az oldalhálóba püfölte a labdát. Az 5. percben azonban már a pécsiek kapusa is tehetetlen volt, amikor Kiss Tamás jobbról érkező éles beadását három méterről a bal felsőbe vágta a nigériai csatár.

A bekapott góltól kizökkent a PMFC a korábbi, az ellenfelet talán túlzottan tisztelő játékából, s gyors rohamokat indított a széleken. Az egyik ilyen próbálkozás végén Szabó cselezett a bal szélről befelé, és 12 méterről lőtt jobbal, de Antzoulas bele tudta tenni a fejét a próbálkozásba, s szögletre mentett. Minden pécsi támadásra jutott azonban egy önfeláldozó mentés is a másik oldalon, vagy épp egy Helesfay bravúr, aki valószínűleg sokat látta Emiliano Martínez vb-döntő végi hátírását, mert Ambrose-zal szemben megismételte. Nem volt viszont a pécsi hálóőr játéka sem hibátlan, s egy jobb oldali vendég szögletnél rosszul lépett ki a kapujából, így a rövid oldalon mindenkinél magasabbra emelkedő Fehér Csanád az ötösön belülről a kapuba fejelhetett.

A Pécs ilyen buzdítás mellett nem adhatta fel kétgólos hátrányban sem a találkozót, s nem sokkal később a fellépő Pejovics kiharcolt egy büntetőt, amit Szabó higgadtan értékesített is felrobbantva az erre váró B-közepet. Jó lenne, minden bajnoki mérkőzésen hasonlót átélni.

A góltól vérszemet kapó pécsiek gyors súlypont áthelyezéssel többször is megtalálták a bal oldalon Harsányit, aki befelé törve átlövéssel és kiugratással is próbálkozott, azonban ezeket a helyzeteket megoldotta az újpesti védelem.

A szünetben aztán beállt az Újpest pécsi nevelésű magyar válogatott támadója, Csoboth is, aki vas taps köszöntött még a hazai szurkolók oldaláról is. Az 52. percben jött is tőle egy lapos beadás a második hullámban érkező Onovo elé, a középpályás pedig egy igazítás után a jobb felsőbe lőtt. A 63. percben aztán már Csoboth előtt volt ott a helyzet, de Helesfay spárgában védte a tiszta lövését. A 70. percben Szabó szólója miatt emelkedett meg a szurkolók hangja, de lövését védte Banai.

A folytatásba a pályán talán kissé visszafogottabb volt a játék, a szurkolók is elkezdtek halkulni, de a hajrára újra megjött a hangjuk, s csodálatos atmoszférát teremtettek.

PMFC–Újpest 1–3 (1–2)

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló. Pécs, 5500 néző.

PMFC: Helesfay – Svedjuk, Szeles (Takács Zs., 57), Rácz L. (Majnovics, 57.), Pejovics – Terbe, Krausz – Gyurkits (Vas, 70.), Szabó M., Harsányi (Hudák, 57.) – Gera (Tóth-Gábor, 81.). Vezetőedző: Weitner Ádám.

Újpest: Banai – Kastrati, Anztoulas, Fehér Cs., Pauljevics – Onovo, Ljujic (Simon K., 60.), Tajti M. (Radosevics, 89.) – Kiss T. (Csoboth, a szünetben), Ambrose (Jürgens, 76.), Ganea (Mack, 60.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics.

Gólszerzők: Szabó M. (38.), ill. Ambrose (5.), Fehér Cs. (32.), Onovo (52.).