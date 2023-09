Rajthoz áll a rali Európa-bajnokság (FIA ERC) nyíregyházi fordulóján Michelisz Norbert is egy Hyundai i20 N Rally2-es autóval. a Zempléni-hegységben és környékén október 6. és 8. között rendezendő megmérettetésen Tagai Róbert lesz a navigátora. Mint azt a versenyző megosztotta követőivel, ezzel egy nagy gyerekkori álma válik valóra, hiszen első autósportos élményei a Mecsek Rallye-hoz kapcsolódnak. Most jött el az a pillanat, amikor már nem akarta tovább halogatni, hogy kipróbálja magát ebben a szakágban is a sok szép pályaversenyes eredmény után.

– Életem első autósportos élményei a Pécs környéki raliversenyekhez kötődnek, a Mecsek Raliról egészen élénk gyerekkori emlékeim vannak – fogalmazott Michelisz Norbert weboldalán. – Én a ralis közegben szerettem bele az autóversenyzésbe, és ha gyerekként kérdeznek arról, hogy milyen versenyző akarok lenni, akkor biztosan ralit mondtam volna. Hogy a pályaversenyzés felé sodort az élet, az főleg a szimulátoros időszakomnak volt köszönhető, ahonnan ebbe az irányba vezetett az utam. De a rali iránti érdeklődésem mindig is megmaradt, gyerekkori álmom válik most valóra. Sokszor feltettem magamnak a kérdést, hogy szükségem van-e erre. Az elmúlt években többször is nekifutottam ennek, de mindig meggyőztem magam arról, hogy miért nem megfelelő az időzítés. Eljutottam arra a pontra, hogy már nem akarok tovább várni, tökéletes időpont sosem lesz, meg kell ragadni a pillanatot. Most sikerült a támogatóimnak köszönhetően megteremteni az indulás feltételeit, ezért hálás vagyok az OMV Hungáriának és a Hyundainak egyaránt!