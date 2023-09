A Kozármisleny Kirchner révén szerzett vezetést bő fél óra után a DEAC-nál, de még a szünet előtt válaszolt Soltész. A pihenő előtt azonban Schuszter is betalált, s mint kiderült, ezzel továbbjuttatta a kék-fehéreket a Magyar Kupában. Ennek ellenére Aczél Zoltán nem volt elégedett.

Aczél Zoltán: – A minimális célkitűzésünk az volt, hogy továbbjussunk a Magyar Kupában, amit a srácok teljesítettek, ezért pedig gratuláció jár nekik! Szerettünk volna ennél is jobb meccset játszani, főképp olyan szempontból, hogy játékban előrébb lépjünk. 7 órás utazáson vagyunk túl, amit az út alatt, a szálláson a csapat képviselt, amilyen jó volt a hangulat, ahogy belementek a játékosok a meccsbe, azzal tökéletesen elégedett vagyok, de a játékunk lehetett volna jobb is. Mind a két félidőben volt két olyan fél óránk, ahol nagyon gyorsan eldönthettük volna a továbbjutást, hogy ne kelljen az utolsó percig izgulnunk, hogy egy lecsorgó vagy megpattanó labdából esetleg egyenlítsen az ellenfél. Biztos vagyok benne, hogy 10-12 komoly helyzetünk volt, de ebből csak 2-t rúgtunk be, ez pedig nem jó arány. Nem játszottunk olyan jól, mint szerettünk volna, de teljesen megérdemelt a győzelmünk! Gratulálok a csapatnak a stábomnak, mindenkinek aki ehhez a sikerhez hozzátett!