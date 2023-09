Kozármisleny Talán eddigi fennállásának legfontosabb idényére készül a Kozármisleny KA, hiszen tavalyi teljesítményének köszönhetően bekerült a szűk elitbe, az NB I.-be. Ez azt is jelenti, hogy BL-szereplő gárdákkal, a Győrrel és a Ferencvárossal is meg kell mérkőzniük Policséknak, de sokkal fontosabb ennél, hogy feltehetik a sportág térképére az egyesületet, ami tovább építkezhet erre.

Az élvonalbeli szereplés nem csak a mostani felnőtt játékosoknak hatalmas lehetőség arra, hogy megmutassák képességeiket a hazánkban elérhető legmagasabb szinten, de az utánpótlásban pallérozódó minden játékosnak, s azoknak is, akik még csak gondolkoznak azon, hogy belevágjanak-e a kézilabdázásba. Persze, hogy utóbbi két csoport még részesüljön a gyümölcsökből, az is kell, hogy a felnőttgárda kiharcolja a bennmaradást, s stabil tagjává váljon az NB I.-nek. Ez tűnik most a nehezebb feladatnak, hiszen a játékosnevelésben most sincs elmaradva sokaktól az egyesület, ha végig nézünk azon, hányan fordultak meg a felnőttcsapat tagjai közül a kékek korosztályos csapataiban is.

Ami a felnőttgárdát illeti, nyilvánvalóan sok a kérdőjel az idény előtt, hogy az erőviszonyok alapján hova sorolhatjuk, mit várhatunk tőle. Két-három hónap alatt tisztul majd le a kép, s egyelőre nem elvárás a klub vezetésétől a bennmaradás, de egyértelműen elsősorban ezért mennek majd harcba minden hétvégén. Remélhetőleg meg is ugorják ezt a lécet Grénusék.

A Misleny 2023/2024-es menetrendje

Szeptember

02., 18.00 Kozármisleny–Vác.

09., 17.00 NEKA–Misleny.

16., 18.00 Kisvárda–Misleny.

23., 18.00 Misleny–Budaörs.

Október

07., 16.00 Győr–Misleny.

18., 18.00 FTC–Misleny.

22., 18.00 Misleny– Mosonmagyaróvár.

29., 19.00 Fehérvár–Misleny.

November

11., 18.00 Misleny–Vasas.

December

30., 18.00 Misleny– Dunaújváros.

Január

13., 18.00 Békéscsaba– Misleny.

27., 17.00 MTK–Misleny.

Február

10., 18.00 Vác–Misleny.

17., 18.00 Misleny–NEKA.

23., 18.00 Misleny–Kisvárda.

Március

22., 17.00 Budaörs–Misleny.

27., 18.00 Misleny–Győr.

Április

20., 18.00 Misleny–FTC.

27., 18.00 Misleny–Fehérvár.

Május

04., 18.00 Vasas–Misleny.

11., 18.00 Misleny–DVSC.

18., 18.00 Misleny– Békéscsaba.

22., 18.00 Mosonmagyaróvár–Kozármisleny.

25., 18.00 Kozármisleny–MTK.