Újra medencébe csobban a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata az OB I.-es pontok reményében, még ha a fővárosban szombaton 19 órától nem is esélyesként száll szembe a Honvéddal a Kőér utcai uszodában.

Török Viktor fiatal együttesének már a tapasztalatok megszerzése is nagy nyereménynek számíthat, amit aztán majd azok ellen a gárdák ellen felhasználhatnak, akik hasonló súlycsoportban vannak velük. Például majd az ellen a Kaposvár ellen, amelyet hat góllal vertek az előző fordulóban a fővárosiak.

– Azt mi is tudjuk, hogy a Honvéd jobb csapat, főleg azért is, mert hazai medencében játszanak. Esélyünket növelheti az, hogy a sorozatmérkőzések és a kaposvári meccs sok energiájukat emésztette fel – vallotta a vezetőedző is.

A Ferencváros–Szentes találkozó pénteken lapzártánk után ért véget.

A szombati program: KSI–Eger (11.30), Vasas–UVSE (13.00), OSC Újbuda–Kaposvár (15.00), Szolnok–Miskolc (16.00), BVSC-Zugló–Szeged (17.00), Honvéd–PVSK-Mecsek Füszért (19.00).