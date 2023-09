Már javában tart a PVTC kiválóságának, Bartha Pannának az amerikai kalandja, ugyanis már lassan egy hónapja a tengerentúlon lakik, ahol két nagytudású szakember segítségével fejlődhet tovább. A Florida Atlantic University campusán rendezkedett be három tehetséges baseball játékos lánnyal egy mutatós apartmanba, akikkel jó kapcsolatot ápol.

– Az iskola jól megy, az egyetlen nehézséget az okozta eddig, hogy a campuson megtaláljam az előadásaim helyszíneit – nyilatkozta lapunknak Bartha Panna. – Egész délelőtt edzéseim vannak, utána megyek az óráimra, majd este ismét van lehetőségem edzeni. Nyolc kemény pályán teniszezünk, de rendelkezésünkre állnak az atlétikai központok, a konditermek, az uszodák, valamint a rehabilitációs központ is. Tehát minden feltétel és eszköz adott ahhoz, hogy napról napra jobbak legyünk.

A pécsi lány idehaza is magas hőfokon égett, de be kell látni, hogy Amerikában még nagyobb hangsúlyt fektethet a fejlődésére. Természetesen az edzéseket tekintve is van különbség. Csapatban trenírozzák a tehetségeket (hét lány, nyolc fiú), na meg Baranyában nem feltétlen lenne lehetőség futóedzést tartani napfelkeltében az óceánparton. Ennek több oka is van.

A legfrissebb női világranglistán a 979. helyen tanyázik Bartha Panna, ezzel ő jelenleg a tizenkettedik magyar női játékos, aki ott van a legjobb ezer teniszező között. Nála előkelőbb pozícióban van Bondár Anna (110.), Udvardy Panna (126.), Gálfi Dalma (141.), Babos Tímea (193.), Jani Réka Luca (249.), Stollár Fanny (310.), Tóth Amarissa (478.), Szabanin Natália (487.), Nagy Adrienn (652.), Udvardy Luca (702.), Stolmár Rebeka (909.).

Bartha Panna napjai teljesen bevannak táblázva, így nem igazán tudta figyelemmel kísérni az US Opent, az év utolsó, negyedik Grand Slam-tenisztornáját. Hétvégente csapattársaival azért tudtak szurkolni, és volt is kiknek, hiszen több híres játékos is az egyetem pályáin szokott edzeni: Jessica Pegula, Reilly Opelka, Holger Rune, Tommy Paul és a tornagyőztes Cori Gauff is. Így természetesen nagy volt az öröm a finálé után.

A tervek szerint a baranyai tehetség szeptember 25-től kezdődően öt megmérettetésen vesz részt. Az első Dél-Karolinában lesz, egy tizenötezer dolláros verseny még a hónap végén, október elején jön a folytatás, majd Miami városában is leteheti a névjegyét, de ez a menetrend még képlékeny. Az egyetemi csapatbajnokság viszont biztosan január elején kezdődik, de előtte még, december 15-én hazajön az ünnepekre.