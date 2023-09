Itt az újabb feladat a Carbonex-Komló számára, amelynek nem sikerült jól a nyitánya a NEKA ellen, hiszen egy góllal alulmaradt Balatonbogláron. Most azonban a Budakalász ellen szurkolói előtt javíthat, ami óriási lökés lehet Melnicsukéknak a jobb teljesítmény felé. Azonban arra mindenképpen figyelniük kell, hogy hasonló motiváció fűti az ellenfelet is. A Kalászon a Ferencváros hengere száguldott át az első fordulóban, a zöld-fehérek 36–22-re nyertek náluk, s biztos, hogy ez extra motivációt ad most számukra a pontok megszerzésére. Az biztos, hogy a szurkolók óriási csatára számíthatnak a hétvégén, s egyik gárda sem fog tágítani céljaitól.

A férfi NB I. állása (14 csapat): 1. Telekom Veszprém (2 mérkőzés) 4 pont, 2. Ferencváros (1 m.) 2, 3. Szeged (1 m.) 2... 9. Carbonex-Komló (1 m.) 0... 13. Budakalász (1 m.) 0.

A Kozármisleny KA női csapata ugyan a Vác ellen vereséggel kezdett, még sem volt rá oka, hogy keserű szájízzel jöjjön le a pályáról, hiszen közel állt a sikerhez harcias hozzáállásával. Ezt kell most magával vinnie a Nemzeti Kézilabda Akadémia otthonába is. A tavaly az NB I. utolsó előtti, 13. helyén végző gárdához a pontszerzés reményében mehetnek a mislenyiek. Főleg azt követően, hogy a másik újonc, a Vasas sikerrel vette a balatonbolgáriak ellen az első fordulót. A fővárosban 27–23-as hazai siker született. Persze a Misleny nem esélyesként fut majd ki a parkettre, de ez egy igazi rangadó lesz számára, amelyen megteheti az első lépéseit a céljai felé.

A női NB I. állása (14 csapat): 1. Ferencváros (2 mérkőzés) 4 pont, 2. Debrecen (2 m.) 4, 3. Mosonmagyaróvár (2 m.) 4... 6. Vác (1 m.) 2... 9. Kozármisleny KA (1 m.) 0.