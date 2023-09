Érdekes évet kezd idén a Carbonex-Komló, hiszen nemcsak a név változott, de a keret is az elmúlt évekhez képest komoly átalakuláson ment át. Ugyan az alapkövek maradtak, de Marosán Györgynek új falakat kellett felhúznia a klubvezetéstől kapott téglákból. Mindezek ellenére talán most a szokásosnál nagyobb reményekkel várják a rajongók a rajtot.

A nyári igazolásokat követően, ha minden összeáll, akkor a 6–7. hely is elérhető a gárda számára. Persze a tabella közepén idén is biztosan nagy lesz a tülekedés, így egyetlen pont elvesztése is több helyezést jelenthet. A kiesés szele valószínűleg nem fogja elérni a gárdát.

Természetesen azokról sem szabad megfeledkezni, akik maradtak, s köztük arról a Melnicsuk Viktorról sem, aki érkezése óta mindkét évben nagy lépéseket tett előre. Elég csak megnézni tavalyi góljainak számát, azt a 138 találatot nem a szél hordta össze. Ha pedig idén folytatja dinamikus fejlődését, akkor nagyon sok örömöt szerezhet a bányász ultráknak. Az is biztos, hogy tavalyi teljesítményét követően még nagyobb felelősség lesz a vállán, hiszen már egyértelműen a gárda egyik vezérének kell lennie.

A klub egyébként újabb örömhírrel is szolgált a napokban a rajongók számára, akik az otthonuk kényelméből is élvezhetnek idegenbeli meccseket. A NEKA–Komló-mérkőzést az MKSZ a YouTube-on adja majd, s a továbbiakban is várható majd, hogy a szövetség vagy az M4Sport műsorra tűzi a mérkőzéseiket.

A Komló 2023/2024-es menetrendje

Szeptember

02., 18.00 NEKA–Komló.

09., 18.00 Komló–Budakalász.

16., 18.00 Szeged–Komló.

23., 18.00 Komló–FTC.

Október

07., 18.00 Gyöngyös–Komló.

14., 18.00 Fejér B.Á.L.- Veszprém–Komló.

21., 18.00 Komló–Balatonfüred.

28., 18.00 Csurgó–Komló.

November

11., 18.00 Komló–Tatabánya.

17., 18.00 PLER-Budapest–Komló.

25., 18.00 Telekom Veszprém–Komló.

December

02., 18.00 Eger–Komló.

09., 18.00 Komló– Dabas.

Február

03., 18.00 Komló–NEKA.

10., 17.00 Budakalász–Komló.

17., 18.00 Komló–Szeged.

24., 18.00 FTC–Komló.

Március

02., 18.00 Komló–Gyöngyös.

23., 18.00 Komló–Fejér B.Á.L.- Veszprém.

30., 18.00 Balatonfüred–Komló.

Április

06., 18.00 Komló–Csurgó.

20., 18.30 Tatabánya–Komló.

27., 18.00 Komló– PLER-Budapest.

Május

04., 18.00 Komló–Telekom Veszprém.

11., 18.00 Komló–Eger.

18., 18.00 Dabas–Komló.