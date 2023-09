Két hét múlva ismételten motorzajtól lesz majd hangos a pécsi laktanya, ugyanis 4Track Pécs csapata az augusztusi főpróba után szeptember 23-án megrendezi a „Soldo Út és Közmű Kft. kupáért” zajló próbatételt.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindez annak is köszönhető, hogy sikerült rendbe tenni egy nagyjából 2,2 kilométeres útszakaszt, többek között a Pécsi Tudományegyetem segítségével. Természetesen a nézőket is vonzotta a korábbi esemény, de arra talán nem sokan számítottak, hogy közel hatezren szurkolnak majd a pálya szélén. Ebből kiindulva nem lennénk meglepve, ha hónap végén is rengeteg érdeklődő lepné el a környéket.

– Minden hónapban megrendezzük ezt a megmérettetést, csak más nyomvonalon. Szeptemberben ezen a vonalon jönnek vissza az indulók egy kicsi módosítással. Teszünk bele nagy ugratót, és kicsit felturbózzuk az egészet. Szeretnénk egy jó légkört teremteni azoknak a versenyzőknek, akik konyhapénzből teremtik meg a lehetőségeiket. Úgy érzem, letettük a pécsi autósport mérföldkövét – nyilatkozta portálunknak Ratting Viktor, a verseny ötletadója.

Helyszín: 4Track Ring (volt ÁPER laktanya) Pécs, Pécsváradi út 12

Dátum: 2023.09.23.

NEVEZÉSI ZÁRLAT: 2023.09.20 éjfél.

Program:

6:00 - 8:00 Adminisztratív átvétel

8:00 - 8:30 Pályabejárás utcai autóval

9:00 Rajt

A versenyen az alábbi kategóriák kerülnek értékelésre:

I. Kategória: 0 - 850 ccm

II. Kategória: 851 - 1150 ccm

III. Kategória: 1151 - 1410 ccm

IV. Kategória: 1411 - 1610 ccm

V. Kategória: 1611 - 2000 ccm

VI. Kategória: 2000 ccm felett / turbo / összkerékhajtás

VIII. Junior: 18 év alattiak

A versenykiírás ITT elérhető.