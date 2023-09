Nincs sok ideje arra az NB III.-as labdarúgócsapatoknak, hogy átgondolják, mi történt, vagy min kell változtatni a legutóbbi fordulót követően, hiszen a szerdai meccseket követően vasárnap már ismét pályán lesznek az együttesek. Ezúttal vasárnap 16 órakor idegenben játszik mindhárom gárda, a Szentlőrinc, a PEAC és a Mohácsi TE 1888 is.

A hétvégén három hatpontos rangadóra is sor kerül. Egyfelől a Paks II elleni nagy sikerét követően egy másik tolnai gárdával méri össze erejét a Mohács, Szekszárdra utazik Péter József legénysége, hogy újabb egységeket szerezzen, s még tovább távolodjon a kieső helyektől. Ráadásul egy sikerrel már hat pontra eltávolodhat az utolsó helyezett Szekszárdtól. Egyúttal ez azt is jelenti, ha a sárga-feketék otthonában elbuknának Müllerleiék, akkor beérné őket a rivális vendéglátó, amelynek kispadján Turi Zsolt ül.

Eközben a PEAC is hasonlóan fontos meccset játszik. A Szentlőrincet is komolyan megizzasztó Gárdony-Agárd otthonában kell javítania a hétvégi vereséget követően, s az a nyomás is a pécsieken lesz, hogy ugyanannyi pontjuk van, mint az ellenfélnek.

A Lőrinc mindeközben a Dunaföldvár otthonában próbálhat tovább száguldani, azonban a harmadik helyezett ellen nem lesz egyszerű dolga Pichler Gábor alakulatának, amely be is érheti akár őket.