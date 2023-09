Ugyan még csak két forduló telt el, de beigazolódni látszik, amit sokan gondoltak a 2023/24-es AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokság előtt: ez az idei kiírás nagyon küzdelmes és kiélezett csatákat hozhat.

Döbbenetes azt látni, hogy a tavalyi érmes együttesek közül még senki nem szerzett pontot. Igaz, a címvédő Ócsárd csak egyetlen bajnokit tudhat maga mögött, de a Himesháza és a Töttös már kétszer bizonyíthatott. Ezeket tudva még inkább felértékelődik a Véménd és a Kétújfalu bitang erős kezdése. Sőt, a Véménd csütörtök délután még tovább gyarapíthatta a pontjait hazai terepen a Szajk ellen, ugyanis a negyedik fordulóból előrehozták a mérkőzést.

A tabellát nézve középen lehet megtalálni a PTE-PEAC harmadik számú alakulatát, a Harkányt és a Szederkényt is, de a látszat csal, hiszen ez a három klub ugyancsak kiválóan rajtolt, viszont az idei idényben még csak egyszer volt esélyük a pontvadászatra.

Tehát szombaton a Beremend pécsi, vasárnap pedig a Szederkény harkányi, valamint a Töttös ócsárdi vendégjátéka is igencsak izgalmasnak ígérkezik. Ezeken a párharcokon garantáltan nem fognak unatkozni a kilátogató drukkerek. Persze érdemes Kétújfalun is szurkolni a sereghajtó ellen, ahol gólgazdag ütközetet hozhat a párosítás. Hacsak a Somberek két fájó pofon után nem táltosodik meg. A Lánycsók is remekel, köszönhetően többek között új trénerének, Brecska Lászlónak, így minden erejére szüksége lesz a Sellyének a sikeresség érdekében.

Harmadik forduló mérkőzései: PTE-PEAC III.–DDC Focivilág Beremend, (09. 09. 11.00), Kétújfalui SE–Kaitz Agro Somberek SK, (09. 09. 16.00), Gyógyfürdő Harkány–Szederkényi SE, K. Ócsárd SE–GSH Töttös SE, Közműépker Lánycsók SE–Sellye VSK, Szajki SE–Sport36 Komlói Bányász II., Boda-Diana SE–Véménd KSE, (mindegyik 09. 10. 17.00).

Vármegyei II.