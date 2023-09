Nincs nagyobb megtiszteltetés annál egy szakedző számára, ha sportága válogatott mellé hívják dolgozni. Ezt tapasztalhatta meg most Lukács Gergely, a PSN Zrt.–Pécsi Sportiskola vízilabda-szakosztályának szakmai igazgatója, akit arra kért fel Varga Zsolt szövetségi kapitány, hogy az elkövetkezendő három hónapban lássa el a másodedzői feladatokat a férfivízilabda-válogatottunk mellett.

A pécsi szakember feladata az lesz, hogy a hétközi összetartásokon segítse a kapitány feladatait, ugyanis az eredetileg erre a pozícióra kinevezett Nyéki Balázs a Ferencvárosnál vállalt vezetőedzői szerepe miatt nem tud ezeken részt venni. A választás azért is eshetett Lukácsra, mert az elmúlt öt évben több utánpótlás-válogatott mellett is dolgozott, így az előkészítő keretbe behívott pólósok jó részével már dolgozott együtt. Köztük van Tóth András, a PSN tehetsége is, aki már a PVSK-Mecsek Füszért Ob I.-es csapatában is bontogatja szárnyait.

A jó felkészülés most elengedhetetlen a válogatottnál, hiszen a nyári világbajnoki győzelmével kvalifikálta magát az olimpiára is, ahol talán még nagyobb kihívások várnak majd rá, mint idén. Az ötkarikás játékok mellett pedig 2024-ben Európa-bajnokságon és egy újabb vb-n is részt vesz majd a gárda.