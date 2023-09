Szeptember 30., szombat, 11.00

Siklós–PVSK

Átszakadt a gát a PVSK csapatánál az előző fordulóban, miután sikerült legyűrni a Komlót, s ezzel megszerezni az idénybéli első győzelmet, de könnyen lehet, hogy ezt a három pontot elveszi majd a jövőben a szövetség, hiszen hatot cserélt az együttes. Mindennek ellenére voltak olyan periódusai a meccsnek, mikor a pécsi klub kifejezetten jól szerepelt, így van mire építeni. Siklóson sem túl ró­zsás a helyzet, nem igen akarnak látszódni azok a napsugarak, de ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy valami elkezdődjön a klub háza táján.

Szeptember 30., szombat, 11.30

PTE PEAC II.–Nagykozár

Szerencsés helyzetben van abból a szempontból Molnár Gábor, hogy a PTE PEAC első számú csapata nem játszik a hétvégén, így akár még tapasztaltabb spílerekre is lehet támaszkodni. Ártani nem ártana, hiszen a Nagykozár a tavalyinál komolyabb játék­erőt képvisel, így mindent be kell vetni a siker érdekében. Ráadásul a lőtt gólokat tekintve hasonlóképp szerepel az együttes, így nagy taktikai csata várható, ahol egy apró megingás is sokba kerülhet.

Szeptember 30., szombat, 14.30

Komló–Villány

Egyértelműen Komlón rendezik az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság hatodik fordulójának egyik, ha nem a legpikánsabb mérkőzését. Nagy Gábor legénysége az eddigi meccseket látva olyan, mintha még nem állt volna össze. Márpedig egy ilyen pontvadászatban, ahol ilyen kevés csapat van, bizony minden pont aranyat ér. Így is már ötpontos hátrányban van a Komló a listavezetővel szemben, ráadásul a Villány és a Lovászhetény-Pécsvárad is egyel kevesebb játszott. Ezt a különbséget most valamelyest lehet csökkenteni, de a statisztikákat és a mutatókat látva erre nincsen sok esély. A bajnokaspiráns még veretlen, tizennégy rúgott, és csupán három kapott találatnál jár. Ezzel szemben a KBSK tizenegyszer volt eredményes, de tizenhárom alkalommal kapitulált. Egy gólgazdag, nagy iramú összecsapásra van kilátás, tehát mindenképp érdemes kilátogatni szombat délután a Komlói Bányász Stadionba.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Voltak nehézségek ez idáig az őszi szezonban, de nincs mit tenni, dolgozunk tovább! Nyilván szeretnénk eredményesek lenni, ennek érdekében pedig mindent el fogunk követni.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – Jól sikerült a szezonkezdésünk, sokat tettünk ezért! Minden meccs nagyon más. A csapatok nagyon közel vannak egymáshoz. Nem számítok könnyű mérkőzésre a rendkívül szervezett és gyors Komló ellen, de elég erősek vagyunk ahhoz, hogy elhozzuk a három pontot.

Szeptember 30., szombat, 15.30

Bóly– Lovászhetény-Pécsvárad

A tavalyi bronzérmes otthonában is izgalmas ütközet következik, hiszen a veretlen Lovászhetény-Pécsvárad próbál majd szerencsét Horváth Dávid Csaba alakulatának vendégeként. Utóbbi az idei idényben jobban védekezik, legalábbis a kapott gólok mennyiségét látva ez kijelenthető, de szerzett találatok terén a házigazda jobban áll, még akkor is, ha egyel többet játszott. Varga László néhány játékosára nem számíthat, ezzel szemben a hazaiaknál nincs ilyesfajta probléma. Ráadásul az önbizalmakkal sem lehet gond, ugyanis legutóbb nyolcszor mattolt a Siklós ellen. Persze a vendégcsapat nem remegő lábakkal fog megérkezni, de biztosan óvatosságra inti majd fiait a sokat látott tréner.

Megyei I. osztály



1. Villány 4 3 1 0 14-3 10 2. Lovászh.-Pécsv. 4 3 1 0 11-3 10 3. Bóly 5 3 0 2 14-9 9 4. PTE PEAC II. 5 2 2 1 8-5 8 5. Komló 5 1 2 2 11-13 5 6. Nagykozár 5 1 1 3 7-14 4 7. Siklós 5 1 1 3 5-19 4 8. PVSK 5 1 0 4 3-7 3