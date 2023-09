Szeptember 2., szombat, 17.00

Sport36 Komlói Bányász– Lovászhetény-Pécsvárad KFT

Rengeteg néző előtt rendezhetik meg a forduló egyik legpikánsabb párosítását, ugyanis ezen a hétvégén a Komlói Bányásznapoké lesz a főszerep, így aztán tényleg bízhat a hazai pálya előnyében Nagy Gábor legénysége. Persze a mutatott eredmények láttán még nem feltétlen látogatnának ki jó szívvel a drukkerek, hiszen a nyitányon hatgólos összecsapáson csupán egy pontot szerzett a brigád, a hétközi kupameccsen, Lánycsókon pedig négygólos döntetlen született, de a házigazda jutott tovább a kiírás szabályainak értelmében. Tehát hazai oldalon van mit jóvátenni és kijavítani, de abban biztosak lehetünk, hogy a Lovászhetény-Pécsvárad be­lerondítana az ünneplésbe. Varga László együttese szombaton kezdi meg az idei pontvadászatot, de a MOL Magyar Kupában és a Baranya Vármegyei Kupában is szépen helytállt a csapat, így gyakorlatilag megjósolhatatlan a végkimenetel.

PVSK–Bólyi SE

A PVSK vereséggel rajtolt, de a bólyi alakulat még csak nem is tette magát próbára az idei pontvadászatban. Egyik labdarúgócsapat sem tétlenkedett hét közben, ugyanis a Baranya Vármegyei Kupa második fordulójában kellett bizonyítani, ráadásul mindkét klub sikerrel vette az akadályt. Sőt, a pécsi brigád hatszor mattolt, míg a Bóly tizenöt rúgott találatig meg sem állt. Tehát már ha csak a hétközi kupameccsekből is indulunk ki, akkor kijelenthető, hogy sikerre éhesek az alakulatok, a legfőbb kérdés csak az, hogy maradt-e még gól a tárban.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – A PTE PEAC második számú csapata ellen mutatott hozzáállással és játékkal elégedett voltam. A hétvégén ezt a pontok nyelvére is le szeretnénk fordítani. Csapatomat képesnek tartom a tavalyi dobogós ellen egy számunkra pozitív eredményre.

Horváth Dávid Csaba, a Bóly vezetőedzője: – Egy jól sikerült felkészülésen vagyunk túl, ahol sikerült két főtáblás mérkőzést játszanunk a Magyar Kupában, ez pedig kellően szolgálta a bajnokságra való felkészülést. Lesznek sajnos hiányzóink a hétvégén, de összességében jó állapotban várjuk a mérkőzést. Tény, hogy az első bajnoki mérkőzés mindig nehéz, főleg idegenben. Egy fiatal, jól összerakott együttes ellen fogunk játszani, akik biztosan az utolsó percig küzdeni fognak. Természetesen szeretnénk győzelemmel kezdeni az idényt, és ezért meg is teszünk majd mindent. Egy kiélezett, néha parázs hangulatú mérkőzést várok, ahol bízom benne, hogy a rutin felénk fogja billenteni a mérleg nyelvét.

Szeptember 3., vasárnap, 17.00

Villány TC–PTE PEAC II.

A Villány félelmetes formában van: az elmúlt két tétmeccsén 8-8 gólt szerzett a klub, így hatalmas kérdés, hogy a PTE PEAC II. képes lesz-e megfékezni az idei szezon egyik bajnokaspiránsát. Legrutinosabb játékosaiban nem bízhat Molnár Gábor, ugyanis a PEAC első számú csapata aznap ugyancsak létfontosságú mérkőzést vív Gárdonyban, de így is vannak olyan spílerek a keretben, akikre lehet számítani.

Nagykozár KSE–Siklós

Már a bajnokságot megelőzően, akik latolgatták az esélyeket, mind arra jutottak, hogy a Nagykozár lefelé kilóg a mezőnyből. Sütő Szabolcsék azzal a céllal szálltak harcba, hogy erre rácáfoljanak, de még fel kell pörögni. A klub a nyitányon 8–2-re kikapott a Villány ellen, ráadásul a kupából is kiesett az együttes Himesházán (3–1). A bajnokságban reálisan nézve talán a Siklós az a csapat, amelyiket megfoghatja a nagykozári brigád, igaz, még nem igazán lehet tudni, hogy ez az újjáalakult Siklós valójában mire is képes. A Komló elleni hatgólos döntetlen mindenképp dicséretre méltó, de a Töttös elleni vereség a kupában egyértelműen kudarc.