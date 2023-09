Bombaként robbant a hír április végén, miszerint az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának csapatkapitánya, Kiss Virág távozik. A magyar válogatott center fantasztikus idényt tudhat maga mögött, így a legtöbb szurkoló joggal gondolhatta azt már a szezon haladtával, hogy új kihívások elé néz majd a hazai mezőny egyik legjobbja.

Kiss Virág kisebb-nagyobb szünettel összesen hat szezont töltött a pécsi csapatban, így nem is csoda, hogy drukkerek a szívükbe zárták a 195 centiméter magas kosárlabdázót, aki a nyári Európa-bajnokságon is sziporkázott, sőt, ő lett a legeredményesebb magyar játékos.

A nyugodt játéka többek között annak is köszönhető volt, hogy már a kontinensviadal előtt hivatalossá vált, hogy Euroliga és török bajnoki ezüstérmes CBK Mersin alakulatát erősíti majd a jövőben válogatottbéli csapattársával, Studer Ágnessel együtt.

– Nem titok, hogy már az előző szezon előtt is megfordult a fejemben a gondolat, viszont most érett meg igazán, hogy váltanom kell. Nagyon sok mindent köszönhetek a pécsi klubnak, de most úgy érzem, új impulzusokra van szükségem és szeretném kipróbálni magam egy teljesen más szerepben – nyilatkozta korábban lapunknak Kiss Virág.

A magyar játékos rárúgta az ajtót a török mezőnyre, hiszen legutóbb az Antalya Toroslar Basketbol, de korábban a Kayseri, az Emlak Konut és a Tarsus ellen is csapata legeredményesebbjének bizonyult.