Mint arról mi is beszámoltunk, elköszönt vezetőedzőjétől a PMFC labdarúgócsapata, miután az alakulat az elmúlt két forduló mindegyikében kikapott. Igaz, előtte akár még az élre is ugorhatott volna az NB II.-ben idei eredményeit figyelembe véve. Persze a kevés lőtt gól, illetve a játék miatt már a szurkolók sem álltak Weitner Ádám mögött, de aligha az edző egyedül a hibás abban, ha a csapat ilyen játékot mutat. Éppen ezért tettük fel mi is a következő öt kérdést e-mailben a klubnak:

Miután a nyár során nem sikerült érdemben megerősíteni vagy egyáltalán bővíteni a keretet, a klub vezetés magát és Tóth Attila sportigazgatót is ilyen kemény kézzel vonja felelősségre, mint az edzőt? Miért nem sikerült két átigazolási időszak alatt pótolni minőségben, karakterében Nikitscher Tamást, illetve nyáron a távozó Kesztyűs Barnát és Kocsis Bencét? Az érkezők egyike, Krausz Raul, Kártik Bálint, Hudák Martin, Gyurkits Gergő sem az a típusú középpályás, mint ők voltak. Miért egy egészséges csatárral a keretben kezdte meg a szezont a klub? Miért nem érkezett senki, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van rá? Milyen teszten, orvosi vizsgálaton esett át Hornyák Marcell a szerződtetése előtt, miután tavaly folyamatosan sérült volt? Nem lehetett jó állapotban, hiszen rögtön az első edzőmeccsen, s az első bajnokiján is pár perc után megsérült. Hol tart most a csapat abban a folyamatban, hogy a harmadik idényben, azaz jövőre a feljutásért kell harcolnia, ami az előző szezonban többször elhangzott, többek között a féléves szurkolói ankéton is?

Választ ezekre gyakorlatilag nem kaptunk – mindössze egy bővített mondat érkezett:

A PMFC a lehetőségeihez mérten mindig a lehető legjobb kerettel vág neki az idénynek, és a klub minden egyes alkalmazottja azért dolgozik – játékos, vezetőség, szakmai- és technikai stáb egyaránt – hogy a legjobban szerepeljen. Személyi kérdésekben pedig – amennyiben lesznek – továbbra is mindig a saját felületeinken számolunk be.

Mindeközben, ha átfutjuk az elmúlt napokban nálunk, a klubnál, vagy bárhol megjelenő szurkolói kommenteket, láthatjuk, a szurkolók sem egyedül a vezetőedző számlájára írják a szereplést. Persze, a játékért neki kellett felelnie, de vajon a keretben volt-e több ennél? Az elmúlt egy évben szinte folyamatosan azt látjuk, hogy a csapat vezérei távoznak, miközben a pótlásuk nem megoldott. Ilyen a télen távozó, s a kérdésekben általunk is említett Nikitscher, aki Kesztyűssel megszabták az egy éve rendkívül sikeres őszt futó gárdát. Még januárban érkezett a csapat tengelyébe Krausz és Kártik, de stílusra is egészen más futballisták, mint az előbb említettek. Sőt, Kártik gyakorlatilag a már tavasszal gyengélkedő PMFC-be sem tudta beverekedni magát, mindössze kétszer volt kezdő, s csereként is elvétve lépett pályára, nyáron le is lépett Kazincbarcikára. Ez előtt azonban már Kesztyűs és Kocsis is visszatértek Paksra, hogy aztán más NB II.-es csapatoknál kössenek ki. Jött Gyurkits és Hudák: még előbbiben meg is van a potenciál arra, hogy esetleg Kocsis hiányát eltüntesse, hiszen stílusukban sok hasonlóság van, utóbbi egyértelműen látszik, szintén nem az a labdarúgó, aki majd a kulcspasszokat adja a támadás végén. Gyakorlatilag lassan a pálya ezen szekcióját a labdaszerzésen kívül ki is hagyja a játékból a gárda, s a védőktől azonnal a támadókhoz juttatja a labdát, akik vagy sikeresen vívják meg a párharcaikat, vagy nem. A középcsatárhoz a tizenhatos környékén már nem igen jutott el a pettyes az utóbbi időben.

Ha már csatár: a nyáron egyedül Hornyák Marcell érkezett, hogy levegyen valamilyen terhet Tóth-Gábor válláról, aki hosszú ideje formán kívül szerepel. Az igazolás első nyilatkozatában is azt emelte ki, hogy tavaly egész szezonban sérüléssel bajlódott, majd az első pécsi edzőmeccsén újra megsérült. Végül a Gyirmót elleni találkozóra (6. forduló) sikerült felzárkóztatni a többiekhez, de becserélése után perceket töltött csak a pályán, amikor kidőlt az idény hátralévő részére. Így a vezetőedzőnek folyamatosan Gyurkitsot, illetve Gerát kellett ékként használnia, akikről nehéz lenne azt állítani, hogy vérbeli kilencesek.

Persze nehéz lenne azt mondani, hogy a szintén nyáron távozó, korábban kirobbanthatatlan Katona Leventét pótolta volna az egyesület, hiszen ugyan szerződtette Pejovics Danilót, ő már tavasszal is itt volt, ahogyan Hadaró Valentin is szerepelt már itt az előző idényben.

Nézzük akkor azt a mondatot, hogy: „A PMFC a lehetőségeihez mérten mindig a lehető legjobb kerettel vág neki az idénynek” – írja a klub, amely négy labdarúgót szerződtetett a nyáron (Hudák, Hadaró, Gyurkits, Hornyák), mikor már a tavasszal látszott, hogy kezd lemaradni a mezőnyhöz képest. Eközben például a Kozármisleny – amely valószínűleg nincs jobb anyagi helyzetben, mint a Pécs –, megszerezte Horváth Pétert, Hegedűs Márkot, Egerszegi Tamást, Schuszter Ronaldot, Rácz Balázst, Nagy Krisztián visszatért hozzá Kozics Barna, Tóth Zoltán, kölcsön kapta az MTK-tól Molnár Ádint, Barkóczi Benedeket, s ezekkel a játékosokkal gólokat lő, jó focit játszik, és nagyjából 15 perctől eltekintve lefocizta a tavaly osztályozón bennmaradó gárda a Pécset.

Eddig pedig csak a játékos keretről beszéltünk, miközben a tavasszal már láthattuk a fellegeket a csapat felett, a klub vezetés mégis úgy döntött, továbbra is bizalmat szavaz Weitner Ádámnak, akiről most, kilenc forduló után mégis úgy döntött, hogy nem alkalmas a klub céljainak elérésére. De vajon milyen céljainak? Hiszen évek óta nem tűz ki helyezést az egyesület, amit el akar érni.