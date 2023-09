A fővárosban, az Ikarus pályán mérték össze szenior atlétáink egymással erejüket, s természetesen baranyai versenyzők is voltak köztük, akik szépen csillogó érmekkel tértek haza.

Az EU-Solar egyesület színeiben Kővári István három érmet is begyűjtött, amelyben arany is található. Egyesületi társa Hakszer Erika nyakába három ezüst került, s dr. Bátai Réka is a dobogó második fokára futott fel. A Dunántúli Postá SE-t képviselve Lóki Tamásné újabb elképesztő teljesítménnyel első lett, míg a PVSK színeiben Szorre Endre a harmadik helyre hajította gerelyét.

Az EU-Solar eredményei

100 méter síkfutás (M80): 2. Kővári István (21,18 másodperc).

200 méter síkfutás (M80): 1. Kővári István (47,13 mp).

400 méter síkfutás (M80): 2. Kővári István (1:47,91).

400 méter síkfutás (W55): 2. Hakszer Erika (1:27,25).

800 méter síkfutás (W55): 2. Hakszer Erika (3:17,03).

Diszkoszvetés (W55): 2. Hakszer Erika (24,6 méter).

5000 méter síkfutás (W35): 2. dr. Bátai Réka (18:36,87).

A Dunántúli Postás eredménye

100 méter síkfutás (W85): 1. Lóki Tamásné (26,41 mp.).

A PVSK eredménye

Gerelyhajítás (M60): 3. Szorre Endre (37,4 méter).