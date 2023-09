Hatalmas pofont kapott a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapata az Újpest vendégeként, de ami igazán szörnyű, hogy a fővárosi együttes nem is játszott jól, mégis úgy ment át a baranyai alakulaton, mint forró kés a vajon.

Tény, hogy már a meccset megelőzően sem lehetett sétagaloppra számítani, de abban azért sokan hittek, hogy ennél nagyobb ellenállást tanúsít majd Élő Tibor legénysége. Igaz, az első tizenöt percig kiegyenlített küzdelem zajlott, jobbára mezőnyjátékkal. Aztán jött az első hazai találat: Horváth Benedek kapott jó labdát háttal a kapunak, könnyen lefordult Bartal Bencéről, majd jobbal kilőtte a bal alsót. Ezt követően rengeteg helyzete volt a házigazdának, mégis a PEAC járt közelebb a gólszerzéshez, ám a kapu torkában Gémesi nagy bravúrral hárított.

A második játékrész elején Wilkesz Edward és a válogatottban is bemutatkozó Gémesi Gergő is remekelt. Előbbi viszont a huszonnyolcadik percben tehetetlennek bizonyult, mikoris egy kontra után Lipl kegyetlenül kilőtte a felső sarkot. Nem sokkal később egy szerencsés helyzet után ismét mattolt az Újpest, így végleg összezuhant a PTE-PEAC. Tóth Márk könnyelműségéből is előnyt kovácsolt Moga Lorant együttese, de röviddel utána a PMFC korábbi spílere, Koller Krisztián is lemaradt ellenfeléről.

Ráadásul mint tudjuk, szegény embert az ág is húzza: az utolsó pillanatokban egy lökésért a pécsi csapatkapitány, Bartal Bence megkapta második sárga lapját, plusz Szieber a kapufa segítségével is ugyan, de gólra váltotta a kisbüntetőt.

– Nagyon szégyellem magam a csapat nevében és a saját nevemben is. Ennél sokkal több kell minden szempontból a céljaink eléréséhez – zárta rövidre Tóth Márk, a pécsi együttes egyik alapembere.

Sok idő nincs a sebek nyalogatására, ugyanis pénteken már hazai környezetben, a liga egyik legjobb formájában lévő csapata, a Veszprém ellen javíthat a PTE-PEAC.

Újpest–PTE-PEAC 6–0 (1–0)

Férfi Futsal NB I., hatodik forduló. Budapest. 150 néző. Vezette: Vass I. (Horváth P., Papp Á.). Újpest FC-220VOLT: Gémesi – Klacsák, Horváth Be., Horváth Ba., Östör. Cserék: Hajzsel, Kinics, Neumann, Katona, Szieber, Hadzsi, Simic, Cotirlan, Lipl. Vezetőedző: Moga Flavius Lorant. PTE-PEAC: Wilkesz – Tóth M., Koronics, Bartal, Vénosz. Cserék: Molnár M., Molnár Cs., Pápai, Karamarkovic, Forró, Koller, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Horváth Be. (15.), Lipl (28.), Östör (34., 35.), Hadzsi (38.), Szieber (40.).

Kiállítva: Bartal (40.).